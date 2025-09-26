Tosta de huevos revueltos con aguacate aliñado: cómo preparar el desayuno perfecto

Una tosta de este tipo - con ingredientes saludables que ofrecen un sabor exquisito- apetece a cualquier hora del día. Puede ser una buena opción por la mañana para quienes se despiertan con hambre; también para media mañana; como comida, acompañándolo de una ensalada u otro plato que nos guste e incluso en la cena, ya que se catalogaría de cena ligera, y eso atrae a muchos.

Elaborar una tosta así no tiene mucho misterio salvo que hay que saber qué ingredientes elegir. El Chef Bosquet ha ido a dos que nunca fallan: aguacate y huevos, en este caso huevos revueltos. El aguacate es una grasa saludable y se ha convertido en la favorita de muchas personas en todo el mundo. Si antes no veíamos aguacate por casi ningún lado, es raro el brunch que no lo incluya.

Ingredientes para la tosta Pan para tostada integral o de semillas 1

1 Aguacate 1

1 Chorro de limón 1

1 Huevos 2

2 AOVE Un chorrito

Un chorrito Sal y pimienta Al gusto

Al gusto Escamas de pimentón Al gusto

Como decimos, pese a que contiene 137 kcal por cada 100 gramos, lo cierto es que la composición de su grasa es cardiosaludable ya que contiene esteroles vegetales y ácidos grasos monoinsaturados. Y dentro de estos predomina el ácido oleico que, por cierto, es el ácido graso por excelencia del aceite de oliva virgen.

El huevo, por su parte, reúne todas las vitaminas menos la C y en cantidades apreciables. En la yema se concentran las vitaminas A, D, E y K y en la clara sobre todo las del grupo B (B12, ácido pantoténico o B5, riboflavina o B2 y biotina o B7). En cuanto a los minerales destaca su contenido en fósforo, hierro, zinc y selenio. Y un sinfín de beneficios que lo convierten en un alimento que se puede consumir hasta 12 veces por semana.

Esta receta de fácil preparación se hace así:

Paso a paso para la tosta de aguacate y huevos revueltos Abre un aguacate y con un tenedor vamos rascando la pulpa para romperla y luego la iremos pasando a un plato. Hacemos el proceso con las dos mitades. Añadimos un chorrito de zumo de limón, sal y pimienta. Machamos bien con el tenedor para que quede todo bien integrado. Repartimos todo sobre nuestra tosta que en este caso es de masa madre. Batimos dos huevos y los añadimos a una sartén ya precalentada con un chorrito de aceite de oliva virgen extra. Cuando tengamos un líquido uniforme lo llevamos a la sartén y cocinamos sin dejar de remover para que no se quede cocinado como si fuera una tortilla y quede ligeramente cremoso. Terminamos de montar nuestra tosta poniendo los huevos revueltos y añadiendo sal, pimienta, pimentón y un chorrito de aceite. ¡Y a disfrutar!

Además, puedes seguir todas las recetas que a lo largo de los últimos años ha publicado el Chef Bosquet en ABC Bienestar aquí: recetas saludables del Chef Bosquet , comprar algunos de los libros del Chef Bosquet (el más reciente es 'Todos a la mesa' con el que es posible aprender recetas fáciles, saludables y deliciosas) que aportan todo tipo de ideas culinarias originales y además seguir su cuenta de Instagram, @chefbosquet que ya es todo un referente no solo para los 'foodies' amateur sino para los más prestigiosos chefs.

