Timbal de queso fresco, tomate y aguacate: la cena ligera que se prepara en cinco minutos

La receta que propone esta semana Roberto Bosquet, conocido como Chef Bosquet, bien puede servir para cualquier época del año porque sus ingredientes (aguacate, tomate, queso fresco) están disponibles en temporada los doce meses. Se trata de un entrante o un principal muy sabroso y ... cargado de nutrientes.

El aguacate es buena fuente de grasas saludables (principalmente monoinsaturada), que constituyen el 23% de su peso, aproximadamente. También es antioxidante y ayuda a reducir el colesterol y a prevenir la aparición de problemas cardiovasculares. Además, es saciante y mejora el estreñimiento.

El tomate, por su parte, puede ayudar a proteger las células del daño. Y está cargado de nutrientes: tienen potasio, vitaminas B, C y E, y es rico en ácido fólico.

Ingredientes para el timbal Queso fresco 120 gramos

120 gramos Tomate mediano 1

1 Aguacate 1

1 Tajín, mostaza dijon Una cucharadita de cada

Una cucharadita de cada Sal, pimienta y aove Al gusto

Junto con otros ingredientes, se puede crear esta receta tan rica y sabrosa.

Paso a paso para la receta del timbal Cogemos un queso fresco y cortamos en láminas y luego en cuadraditos. Lo pasamos a un bol y continuamos cortando el tomate (quitando la piel). Cortamos un aguacate en dados y lo añadimos así como la cucharadita de tahín, una cucharadita de mostaza de Dijon, chorrito de lima, sal, pimienta negra recién molida y un chorro de aceite de oliva virgen extra. Con todos los ingredientes en el bol, mezclamos bien para que todo esté correctamente integrado y repartido. Con la ayuda de un aro de emplatar, damos forma a nuestro timbal. Le damos un toque de pimienta y otro de aceite de oliva virgen extra y... ¡A disfrutar!

Además, puedes seguir todas las recetas que a lo largo de los últimos años ha publicado el Chef Bosquet en ABC Bienestar aquí: recetas saludables del Chef Bosquet , comprar algunos de los libros del Chef Bosquet (el más reciente es 'Todos a la mesa' con el que es posible aprender recetas fáciles, saludables y deliciosas) que aportan todo tipo de ideas culinarias originales y además seguir su cuenta de Instagram, @chefbosquet que ya es todo un referente no solo para los 'foodies' amateur sino para los más prestigiosos chefs.