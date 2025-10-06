Luces y sombras de la canela: beneficios y contraindicaciones

La canela además de ser una de las especias más utilizadas, es de las más estudiadas por sus posibles efectos beneficiosos para nuestra nuestra salud, como propiedades antioxidantes, digestivas e incluso tener un papel en el control del azúcar en sangre. Pero, no todas las canelas son iguales, existen distintas variedades y calidades que pueden marcar la diferencia.

Es una especia de origen asiatico que se extrae de la corteza interior de un árbol, el Cinnamomum y su uso ha estado muy ligado desde la antigüedad a sus propiedades medicinales y por supuesto también gastronómicas gracias a ese toque de dulzor tan característico.

De las propiedades más atribuidas a la canela podemos destacar:

1. Su efecto antioxidante y antiinflamatorio: la canela es rica en polifenoles y flavonoides capaces de reducir el estrés oxidativo y daño celular. Estos antioxidantes también ejercen un papel como moduladores de la inflamación, ayudando de esta manera a disminuir la producción de moléculas proinflamatorias.

2. Según algunos estudios, la canela tiene la capacidad de mejorar la sensibilidad a la insulina, por lo que nos ayudaría a mejorar los picos de azúcar en sangre, pero los resultados no son del todo homogéneos en distintas investigaciones, por lo que sí podemos pensar el ella como un apoyo a distintos tratamientos pero no como un sustituto.

3. Además, la canela contiene un componente estrella, el cinnamaldehído, que además de darle ese olor tan rico, es el responsable de las propiedades antimicrobianas. Por ejemplo puede inhibir el crecimiento de Salmonella, Escherichia Coli y de Candida albicans. De ahí que la canela se considere también como un conservante natural de los alimentos.

4. Aunque la mayoría de estas pruebas se han realizado en condiciones controladas de laboratorio, y aún faltan estudios concluyentes en humanos, sí refuerzan la idea de que la canela no solo aporta sabor, sino también compuestos bioactivos con potencial interés para la seguridad alimentaria y la salud.

5. Y también es conocida por sus propiedades digestivas y es gracias a su contenido en eugenol, linalol y cinamaldehido que estimulan la producción de jugos gástricos que además de favorecer la digestión mejoran la motilidad intestinal.

Si lo vemos así, la canela es una verdadera maravilla pero también tiene su lado menos dulce y esto se debe a que hay distintas variedades de canela que tienen un perfíl químico distinto y calidades diferentes. En concreto la variedad canela Cassia, que es más económica, tiene un contenido más elevado en cumarinas (con un límite máximo tolerable de 0,1 mg de cumarina por kilo de peso al día), que en exceso pueden provocar daño hepático.

Mientras, la canela de Ceilán contiene apenas unas trazas de las mismas y se considera por tanto más segura que la Cassia. Y aquí viene el problema, que diferenciarlas es complicado y por eso debemos fijarnos bien en la que compramos, que nos garantice que es la Ceilán de más calidad, porque se han detectado irregularidades en su comercialización, así que conviene estar al tanto.

En qué debemos fijarnos

- Etiquetado: que tenga claramente el nombre Cinnamomum verum (Ceilán).

- Origen: lo habitual es de Sri Lanka

- Aspecto: es más clara y se rompe fácilmente

- Precio: la Ceilán es más cara. Si está barata, probablemente no lo sea.

Por esto no debemos eliminar la canela de nuestra alimentación, ya que nos es de mucha utilidad, especialmente para cuando queremos darle un toque de dulzor a nuestras preparaciones sin añadir azúcar de más, ya esa en postres, yogures, porridge, infusiones e incluso en algunos guisos les da un toque especial.

La mejor estrategia es usarla con moderación y seleccionar una de buena calidad si la consumes a diario.

Puedes saber más de la nutricionista Elisa Escorihuela a través de su cuenta de Instagram: @eliescorihuela , su labor en el Centro de Nutrición Nutt y en su libro 'Dietoterapia'. Además puedes leer todas las recomendaciones nutricionales que recogen sus artículos en ABC de 'Aula de nutrición'.