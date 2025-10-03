Cheesecake de mango: el postre que mejora la digestión y fortalece el sistema inmune

Cómo nos gusta descubrir una buena receta que se prepara rápido y con ingredientes que usamos en el día a día. Siguiendo su línea, el Chef Bosquet propone un postre cargado de nutrientes que puedes hacer en pocos minutos y que te encantará a cualquier hora del día.

El mango es el protagonista en esta ocasión y se puede encontrar en cualquier supermercado y frutería. Se trata de una fruta con alto contenido en agua y en azúcares naturales, por lo que lo convierten en un capricho ideal para esos momentos de antojos dulces al mismo tiempo que tiene gran poder saciante. Cuenta con minerales, vitaminas del grupo A y B, sobre todo, ácido fólico, y un mínimo de vitamina C, con carotenos y con muy buen aporte de fibra.

ara la receta necesitaremos estos ingredientes:

Ingredientes para la cheesecake Mango 200 gramos

200 gramos Mascarpone 100 gramos

100 gramos Leche 100 gramos

100 gramos Gelatina neutra 3 hojas

*La gelatina hay que sumergirlas durante 10 minutos en agua fría, escurrir y luego calentar durante cinco segundos en el microondas

Así puedes hacer la receta:

Paso a paso para la cheesecake Comenzaremos hidratando la gelatina con agua fría. Mientras, vamos a abrir un mango, le quitamos la cáscara y lo trituramos bien. Pasamos el mango triturado a un bol y añadimos queso mascarpone, añade un poco de leche y bate bien hasta obtener una textura cremosa y uniforme. Funde la gelatina, añade a la mezcla y sigue batiendo. Cuando lo tienes, pásalo a los vasos y refrigera al menos hasta dos horas. Por último, decora con un poco más de mango y ya tienes preparado tu cheesecake. ¡A disfrutar!

Además, puedes seguir todas las recetas que a lo largo de los últimos años ha publicado el Chef Bosquet en ABC Bienestar aquí: recetas saludables del Chef Bosquet

