Gazpacho de cerezas: la receta llena de color y nutrientes para refrescarte en plena ola de calor

En verano nos apetece beber, beber y beber. Nuestro cuerpo necesita mayor hidratación y por eso recurrimos no solo a bebidas que nos ayuden, también a alimentos con una gran aportación de agua. Y la cereza y el tomate son opciones perfectas -juntas o por separado- para no deshidratarnos este verano. En este caso las comeremos en forma de gazpacho.

La cereza tiene 83,7 gramos de agua por cada 100 gramos de agua, y eso la convierte en un alimento muy hidratante. Por tanto, es baja en calorías y es una buena fuente de antioxidantes. Es rica en vitamina C, E, potasio, magnesio, hierro, ácido fólico y buena para la salud digestiva ya que son ricas en fibra.

Ingredientes para el gazpacho de cerezas Tomates 500 gramos

500 gramos Cerezas sin hueso 250 gramos

250 gramos Hielo 200 gramos

200 gramos Sal Al gusto

Al gusto AOVE (ajustar al gusto) 20 cl

20 cl Hierbabuena o menta ⅔ hojas

⅔ hojas Agua para ajustar medida Un chorrito

El tomate, por su parte, es aún más hidratante, aportando 93,9 gramos de agua según datos de BEDCA. Apenas da 18 calorías por cada 100 gramos y tiene grandes cantidades de vitamina C (19 mg) y de ácido fólico. Pero si hay una razón por la que resulta especialmente recomendable es por su alto contenido en licopeno, el pigmento que le da su característico color rojo y que tiene propiedades antioxidantes. Además, un elevado nivel en licopeno en el plasma se ha asociado a menor incidencia de algunos cánceres, especialmente, en el de próstata

Para esta receta con pocos ingredientes no tendrás que invertir apenas unos minutos dada su facilidad.

Paso a paso para preparar el gazpacho de cerezas En una batidora ponemos los tomates ocortados, las cerezas sin hueso, el hielo, la sal, el AOVE y la hierbabuena. Tritura hasta que quede una crema suave y si crees que está muy espesa añade agua hasta que tenga la densidad que buscas. ¡Y lista para disfrutar!

Además, puedes seguir todas las recetas que a lo largo de los últimos años ha publicado el Chef Bosquet en ABC Bienestar aquí: recetas saludables del Chef Bosquet , comprar algunos de los libros del Chef Bosquet (el más reciente es 'Todos a la mesa' con el que es posible aprender recetas fáciles, saludables y deliciosas) que aportan todo tipo de ideas culinarias originales y además seguir su cuenta de Instagram, @chefbosquet que ya es todo un referente no solo para los 'foodies' amateur sino para los más prestigiosos chefs.

Más temas:

Nutrición

Alimentación

Recetas