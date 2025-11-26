Nuggets de garbanzo con vegetales sin rebozado: la receta que repetirás

Estos nuggets de garbanzos y vegetales son un delicioso aperitivo y con una gran aceptación. Perfectos para fiestas, almuerzos infantiles o un tentempié rápido, estos nuggets tienen un sabor delicioso además de un montón de nutrientes.. Son fáciles de preparar y se pueden ... disfrutar solos, con tu salsa favorita o una buena ensalada al lado. Con su exterior crujiente y su interior suave harán las delicias de todos.

Estos nuggets además de ser una opción saludable para cualquier comida son rápidos y fáciles de realizar con solo unos sencillos pasos. Se trata también de un plato versátil tanto, puede ser un plato principal o un aperitivo para niños que también necesitan formas diferentes de comer vegetales.

Podemos con esta receta particularizar los ingredientes a nuestro gusto ajustando por ejemplo el ajo para darle un toque picante o especias para añadirle sabor.

Ingredientes para la receta Garbanzos en conserva 400 gramos

400 gramos Calabacín rallado ½ taza

½ taza Zanahoria rallada ½ taza

½ taza Cebolla picada ¼ de taza

¼ de taza Sal Una cucharadita

Una cucharadita Ajo 1-2 dientes (o en polvo)

1-2 dientes (o en polvo) Pimienta negra molida Al gusto

Al gusto Pimentón de buena calidad ¼ de cucharadita

¼ de cucharadita Huevos 2

2 Aceite de oliva y un poco más para cocinar 1 cucharadita

1 cucharadita Harina de avena integral o pan rallado ½ taza

Con estos ingredientes en tu poder, ya solo queda ponerse manos en la masa:

Paso a paso para hacer la receta Rallar el calabacín y la zanahoria sobre un bol en el que habremos colocado una estameña o paño fino de cocina limpio. Envuelve los vegetales rallados con el paño y apriétalo varias veces para ayudar a eliminar el exceso de humedad. En un robot de cocina combinar el calabacín y la zanahoria escurridos junto con el resto de ingredientes. Pulsar varias veces para mezclar todo. Recuerda no mezclar en exceso; la mezcla debe quedar húmeda, y encontrarse los trozos de vegetales visibles. Calentar una sartén y colocar un hilo de aceite de oliva virgen extra. Colocar porciones de masa en la sartén con la ayuda de una cuchara. Cocina los nuggets durante unos 3-4 minutos antes de darles la vuelta. Puedes aplastarlos ligeramente con una espátula. Cocinamos durante otros 3 minutos hasta que se doren por la otra cara. Sírvelos calientes con una buena ensalada y una salsa ligera como la salsa de yogur y limón.

Puedes disfrutar de todas las recetas de Catalina Prieto en su cuenta de instagram @24zanahorias y también cada semana en ABC Bienestar en este listado de recetas saludables.