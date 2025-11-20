Suscribete a
Elena Garrido, nutricionista: «Si algún alimento antiinflamatorio te sienta mal, indaga porque quizá haya algún problema de base»

En su libro 'Tu cerebro está inflamado' la especialista en nutrición funcional Elena Garrido explica cómo prevenir la fatiga mental, aumentar la atención y recuperar el control

La nutricionista con siete enfermedades crónicas que ahora cambia la vida a los demás

Elena Garrido, en ABC, en una imagen de archivo.
Elena Garrido, en ABC, en una imagen de archivo. guillermo navarro
Raquel Alcolea

Raquel Alcolea

Falta de concentración, agotamiento desde primera hora de la mañana, olvidos frecuentes, insomnio, cambios de humor sin sentido o bajones emocionales... ¿Será el estrés? ¿Será la falta de sueño? ¿Será que estás a punto de tomar una decisión que te va a cambiar la vida? ¿ ... Será que últimamente no paran de despedir a compañeros en tu trabajo? La respuesta, que puede ser afirmativa en todos estos casos, en realidad va mucho más allá. Se llama neuroinflamación y es un concepto aún por descubrir para muchas personas. En los últimos años se ha hablado mucho de inflamación crónica, pero no tanto de que el cerebro, al igual que el cuerpo, también se inflama. De hecho, tal como explica Elena Garrido (@elenagarridonutricion), especialista en nutrición funcional y psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE), la neuroinflamación es silenciosa, pero se siente. Y todos esos síntomas con los que arranca este artículo son pruebas de que el cerebro está pidiendo ayuda.

