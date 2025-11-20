Elena Garrido, nutricionista: «Si algún alimento antiinflamatorio te sienta mal, indaga porque quizá haya algún problema de base»

Falta de concentración, agotamiento desde primera hora de la mañana, olvidos frecuentes, insomnio, cambios de humor sin sentido o bajones emocionales... ¿Será el estrés? ¿Será la falta de sueño? ¿Será que estás a punto de tomar una decisión que te va a cambiar la vida? ¿ ... Será que últimamente no paran de despedir a compañeros en tu trabajo? La respuesta, que puede ser afirmativa en todos estos casos, en realidad va mucho más allá. Se llama neuroinflamación y es un concepto aún por descubrir para muchas personas. En los últimos años se ha hablado mucho de inflamación crónica, pero no tanto de que el cerebro, al igual que el cuerpo, también se inflama. De hecho, tal como explica Elena Garrido (@elenagarridonutricion), especialista en nutrición funcional y psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE), la neuroinflamación es silenciosa, pero se siente. Y todos esos síntomas con los que arranca este artículo son pruebas de que el cerebro está pidiendo ayuda.

Libros para pensar Salud Tu cerebro está inflamado Autor: Elena Garrido. Editorial: Zenith. Páginas: 272. Año de publicación: 2025.

En su libro 'Tu cerebro está inflamado' (Zenith), la experta explica que la inflamación cerebral es un gran problema de salud del que pocos hablan y que es importante enseñar a revertir.

En su obra aporta una guía práctica para entender cómo influyen en el cerebro la mala alimentación, el estrés y los tóxicos y además aporta las claves prácticas para recuperar la energía y la claridad mental reduciendo la neuroinflamación por medio de la nutrición antiinflamatoria, la activación del nervio vago, la eliminación de tóxicos y el cuidado de las mitocondrias.

¿Cuáles son las señales que indican que estamos sufriendo neuroinflamación?

La neuroinflamación es inflamación cerebral crónica, es decir, que se alarga en el tiempo. Y lo cierto es que en todos los casos de inflamación en cualquier parte del cuerpo, ya sea aguda o crónica, lo que está intentando el sistema inmunitario es reparar un daño. Si ese daño se produce por algo puntual, como por ejemplo un golpe en la rodilla, estaremos hablando de una inflamación aguda. Pero si ese daño se produce por algo que no se consigue reparar y además provoca daño continuo a través de malos hábitos, esa inflamación se cronificará. Y ahí es donde está el problema. De hecho, en el caso concreto de la neuroinflamación de lo que estamos hablando es de una inflamación crónica a nivel cerebral.

¿Y eso cómo nos afecta?

Si el sistema inmunitario sigue intentando reparar ese daño y le resulta difícil debido al estilo de vida que sigue esa persona, esto tendrá consecuencias. Algo que ya se ha popularizado es que el intestino es el segundo cerebro. Es totalmente cierto y así lo aclaro en el libro. Pero también tenemos que saber que el primer cerebro es el centro de mando de todos los sistemas del cuerpo. Eso significa que si hay ciertas partes con daño y con esa inflamación, es probable que otros sistemas caigan en cascada, en función a veces de la genética de cada persona y otras veces de los hábitos. Por eso una personas suelen tener problemas más frecuentemente en la piel, otras tienen problemas digestivos y otras, incluso, pueden llegar a tener enfermedades neurodegenerativas.

Por eso es importante recalcar que no se debe normalizar la neuroinflamación y que es importante frenarla.

Vamos a ello, ¿cómo la identificamos?

Al principio esa persona puede sentir que está estresada pero después hay determinadas 'red flags' o banderas rojas que no se deben pasar por alto. Esa niebla mental, esa incapacidad de concentrarse, sentirse desde primera hora de la mañana cansado o espeso, olvidos más frecuentes, cambios de ánimo sin una razón aparente, ansiedad, apatía, irritabilidad, problemas de sueño o sensación de estar desbordado pueden ser algunos signos mentales, emocionales o cognitivos. Pero también pueden darse síntomas físicos como dolores de cabeza recurrentes, problemas digestivos o molestias vinculadas a cualquier sistemas del cuerpo ya que, en definitiva, el cerebro es el coordina todos ellos.

En su obra plantea soluciones relacionadas con la mejora de hábitos, ¿Cómo puede ayudar la alimentación a protegernos frente a la alimentación?

Todo lo que pasa por el aparato digestivo es una barrera que separa el exterior del organismo. Y es que aunque uno vea que el intestino y el estómago están dentro del cuerpo en realidad están físicamente comunicados con el exterior tanto por la boca como por el ano. Si no se cuida la alimentación, el aparato digestivo no hará bien sus funciones y dejará pasar a nuestro organismo muchas cosas que nos pueden hacer daño a nivel cerebral tanto a través de los neurotransmisores (sustancias que se pueden encontrar en abundancia en el intestino) como a través del riego sanguíneo.

La alimentación es muy importante porque es el primer filtro de aquello que queremos que entre dentro de nuestro cuerpo. Aunque tengamos nuestros métodos de detoxificación de forma natural en el organismo, pero es mejor evitar esos daños o esas consecuencias.

¿Qué implica realmente cuidar la alimentación?

Es importante personalizar pues habría que conocer el estilo de vida de cada persona para identificar qué proporciones de cada macronutriente sería adecuado que consumiera. Un deportista de élite, por ejemplo, no debe comer igual que una persona que está todo el día sentada en la oficina. Y partiendo de esa base personalizada, puede decirse que la recomendación válida para mejorar que sirve para cualquier persona es: no comer porquería, sino comida real.

¿No se consume habitualmente comida real?

Bueno, el problema es que muchas personas acaban creyendo que comen de forma saludable porque no leen las etiquetas. Pongo un ejemplo. Una persona puede irse a su casa tan contento con una bandeja de pollo sin darse cuenta de que el porcentaje de pollo que contiene no solo es bajo, sino que el animal no ha vivido en las mejores condiciones (al aire libre, con exposición a la luz solar, buena alimentación..) y además a esa carne de pollo se le ha añadido una buena cantidad de aditivos y conservantes. Hay que preguntarse qué es lo que está comiendo realmente. ¿Comes realmente pollo? ¿Comes realmente pavo? ¿Comes realmente pescado? Así que lo principal es aprender a comprar comida real: carnes, pescados, frutas, verduras... ¡Comida fresca!

¿Hay alimentos más o menos inflamatorios?

Cuando me hacen esa pregunta lo que conviene aclarar es que eso es algo que dependerá de las proporciones y de las cantidades en función de la actividad que esa persona realice. Si hablamos de generalidades es cierto que los alimentos ricos en Omega 3 son de por sí antiinflamatorios y aportan muchas propiedades. Pero claro, aquí también conviene aclarar que si esa persona tiene problemas con la histamina ese consumo de pescados azules pequeños con mucho omega 3 pueden hacer que se hinche un montón. Y en el caso de la cebolla, por ejemplo, su aporte de inulina, que es maravillosa para la microbiota puede ser un problema si esa persona sufre sobrecrecimiento bacteriano. Y algo similar puede suceder con el brócoli. Por tanto, no todos los alimentos antiinflamatorios sientan bien a todo el mundo. Pero es cierto que la base de todo es comer algo limpio. Si comes limpio y algo te sienta mal, hay que estudiarlo. Si algún alimento antiinflamatorio te sienta mal, indaga porque quizá haya un problema de base. Y si puedes hacerlo con un profesional, mejor.

¿Qué implica eso de comer limpio?

Sobre todo leer las etiquetas. Es algo imprescindible, especialmente porque a menudo incluye cosas raras. Si hay muchos ingredientes que uno no entiende (glutamatos, nitritos, o colorantes o estabilizantes que empiezan por E-), es mejor que no se compre. Hay un mensaje popular en el ámbito de la divulgación que dice que no se compre lo que tiene más de cinco ingredientes, pero eso no es válido del todo porque si esos ingredientes son claros, se entienden y estamos, por ejemplo, ante un gazpacho que incluye varias verduras, agua y sal, estamos ante un procesado con más de cinco ingredientes que es una buena opción de compra. Y esta recomendación de leer las etiquetas es aún más importante en el caso de que esa persona sufra alguna intolerancia.

En la mayoría de los supermercados se puede hacer una compra con buenas opciones. En mi caso, por ejemplo, lo he comprobado en Eroski, Carrefour, El Corte Inglés o Alcampo.

Hay mucha gente que piensa que lo que necesita el cerebro para funcionar es azúcar...

El azúcar es un procesado de laboratorio, no es comida. Por eso no la menciono en el capítulo del libro en el que se habla de la alimentación. Además, el azúcar aporta el peligro tanto de la subida de los picos de azúcar (que puede dar tanto con unas patatas fritas como con cualquier procesado o incluso tomando proporciones que no son adecuadas a nuestra actividad).

Los hidratos de carbono de rápida absorción, sean dulces o sean salados, tienen el mismo efecto a nivel metabólico. El primero es el riesgo de los picos de azúcar y el segundo, el exceso de activación de las vías dopaminérgicas; es decir, que el cerebro se nos droga, así tal cual.

¿Qué efecto nocivo para la salud producen los picos de azúcar?

El problema de los picos de azúcar viene tanto por la toxicidad que implica tener el azúcar elevado en sangre (que hace que el cuerpo tenga que usar sus propias herramientas par abajarlo, como es secretando insulina a través del páncreas), como por las bajadas rápidas de azúcar que hacen del cuerpo que hacen que tengamos mareos, hambre, fatiga, ansiedad y ganas de más azúcar.

¿Y qué es lo que hace en el cerebro?

Para dar esta respuesta hay que entender primero que hemos evolucionado como humanos en un contexto de necesidad. Y eso quiere decir que si estábamos en desierto y nos encontrábamos unos dátiles en una palmera eso significaba una salvación porque cuando más exhausto estaba comerme un dátil implicaba recibir un achuchón de energía para seguir hasta el siguiente sitio donde pudiera encontrar algo de comida. Eso implica que estemos físicamente preparados para anhelar esos hidratos de carbono de absorción rápida que aportan energía. Pero el contexto actual no tiene nada que ver esa forma en la que hemos evolucionado desde la Antigüedad en un entorno de carencia en el que el ser humano ha vivido durante muchos años y que le ha dejado muy marcado. Ahora se puede acceder a al comida a cualquier hora del día y de la noche. Desayunamos, comemos, merendamos, cenamos, las neveras repletas y posibilidad de pedir comida a domicilio o recibir la compra en cualquier momento. Y eso hace que el cerebro siga pensando que tiene que priorizar ese consumo para la supervivencia y que siempre quiera más, pero la realidad es que el cuerpo no lo necesita.

¿Por qué insiste en la importancia de activar el nervio vago?

Lo que se activa es el sistema nervioso del relax, que es el sistema nervioso parasimpático, a través del nervio vago. Por tanto el nervio vago sería el canal conductor del cerebro a los órganos que atraviesa el cuerpo y es indispensable para que este sistema nervioso parasimpático nos mantenga en calma para poder realizar todas las funciones del cuerpo sin estar en alerta. Para eso hay que saber también que contamos con el sistema nervioso simpático que es el que nos mantiene en alerta y nos puede salvar la vida en un momento puntual como reaccionar para que no nos atropelle un camión al cruzar la calle, por ejemplo.

¿Y ese sistema nervioso simpático solo se debería activar en momentos puntuales?

Sí, esa adrenalina, ese cortisol y esa energía es una herramienta que puede venir bien pero ese estrés generado se tiene que acabar. Pero el problema es que vivimos en un entorno en el que tenemos un estrés constante. El cuerpo se estresa cuando tenemos la misma luz de día que de noche, se estresa si hay un jefe que le agobia, se estresa si tenemos más gastos que ingresos, se estresa si suben los preciosa... Y todas esas cosas no son comprensibles para el mamífero que somos. Lo que entiende el ser humano es que si hay estrés hay que reaccionar y centrarse en lo que hay que centrarse y cortar el resto de las funciones. Y eso claramente nos afectará a la salud. Por eso es tan importante que entre en juego el sistema nervioso parasimpático, a través del nervio vago, para calmarnos.

¿Cómo?

Hay que hacer un esfuerzo extra para que el cuerpo entienda que no está en modo supervivencia ni se encuentra en un momento de alerta sino que está en un contexto de calma porque cuando éste se activa se vetan funciones que el cuerpo considera que en ese momento no son imprescindibles y o bien no se hacen o si se hacen se les destina menos energía para ello. Algunas de esas funciones son por ejemplo la digestión, que si no se hace bien provoca problemas digestivos.

Para adentrarse en ese contexto de calma puede ser útil el uso de las respiración. En el libro hago referencia a la posibilidad de respirar profunda y lentamente a través de técnicas como la respiración diafragmática 4-7-8 o de otras técnicas para calmarse como la acupresión, la acupuntura, la exposición al agua (también vale la ducha diaria, cambiando las temperaturas en función de la hora del día: fría por las mañanas y caliente por la noche).

Ahora se habla mucho de la hormesis (exposición a dosis bajas de un agente dañino puede generar una respuesta adaptativa y beneficiosa en un organismo)...

Sí, y está muy bien porque puede aumentar nuestra fortaleza pero también es algo que conviene ver en contexto. Por ejemplo, si uno se mete en una bañera de agua fría a las diez de la noche lo que va a conseguir es el efecto contrario al que desea, es decir, no se va a relajar sino que se va a activar.

¿Y el movimiento también es importante?

Es vital y aún mejor si se hace en contacto con la naturaleza y con exposición a la luz solar natural. Algo que suelo decir mucho a los pacientes es que en lugar de salir a fumar cada dos horas, que salgan a la calle a tomar un chute de luz natural. Habría que ponerlo de moda. Estar encerrado en la oficina todo el día con luz artificial impide que el cuerpo se regule y sepa en qué momento del día está.

El ejercicio, aunque inicialmente activa o estresa, después provoca un efecto relajante, al igual que sucede con la acupresión. Los estiramientos reducen la tensión acumulada y devuelven la flexibilidad al sistema nervioso, especialmente en un momento agudo de estrés.

Y también hay gente que medita o que reza, incluso.

Una 'biohacker' al servicio de la salud Especialista en nutrición funcional y psiconeuroinmunoendocrinología (PNIE), es fundadora de la clínica Elena Garrido - Nutrición Funcional. Ha dedicado su carrera a ayudar a las personas a recuperar su salud abordando el cuerpo como un sistema interconectado. Su formación incluye múltiples postgrados y másteres en PNIE, microbiota, enfermedades autoinmunes y hormonales, con un enfoque basado en una comprensión profunda de la salud integral. Su experiencia clínica y su constante investigación la han llevado a descubrir el papel clave de la neuroinflamación en el desarrollo de muchas enfermedades y síntomas crónicos. Apasionada por la comunicación, se ha convertido en una referente en su campo, con una comunidad de más de 100.000 seguidores que confían en su capacidad para divulgar los avances científicos y generar herramientas prácticas. Su misión es empoderar a las personas para que entiendan su cuerpo, lo optimicen y aprendan a «hackear» su salud para sentirse mejor y vivir con más energía.

Algo que aseguras que es importante para la energía y para el cerebro es el funcionamiento de las mitocondrias, ¿Por qué

Hay distintas maneras de obtener energía para el cuerpo. Es fundamental entender que las mitocondrias son las fábricas de esa energía. Y ese intercambio de energía se puede dar a través de hidratos de carbono, que es más inmediata, pero más pobre; y a través de la grasa, que dura más tiempo y aporta más cantidad.

Las mitocondrias necesitan mantenimiento y un entorno normal para funcionar bien. Y si falla la fábrica de la energía del cuerpo, van a fallar muchas más cosas. De hecho, como las mitocondrias se dividen y se duplican, si se multiplican las partes malas, también el problema se multiplica.

Esa energía afecta al movimiento y también al cerebro. Si no funcionan bien, empiezan a producirse más radicales libres que a su vez propician un estrés oxidativo, que es, en definitiva lo que puede dar lugar a un envejecimiento prematuro del cerebro.

Para el buen funcionamiento de la energía del todo el cuerpo, incluida la del cerebro; y también para que no hay un envejecimiento más acelerado. Y para eso es fundamental que las mitocondrias estén saludables porque si fallan, el cerebro será menos eficiente y más lento. Mejorar la salud mitocondrial es fundamental, además, para prevenir el deterioro cognitivo y las enfermedades asociadas a él.

Cuando se habla de envejecimiento se mencionan los signos físicos visibles, pero no se habla de cómo envejece el cerebro...

La inflamación persistente en el cerebro, que es el centro continuo de operaciones del cuerpo va a acelerar el deterioro celular. Eso puede hacer ataques a neuronas sanas, aumentos de moléculas inflamatorias, estrés oxidativo y deterioro general... Ese envejecimiento cerebral va a afectar a todo porque desregula hormonas clave, altera los ritmos circadianos y afecta al sueño (y con ello a muchas cosas más)... El envejecimiento no solo se ve en la piel, sino que ocurre a nivel celular en todo el cuerpo.

¿Cuál es la relación entre las hormonas y el cerebro?

Las hormonas son las mensajeras principales del cerebro al cuerpo para que cada parte haga su función. Si esa comunicación con los diferentes órganos y sistemas no funciona, habrá problemas en aquellos lugares a los que no lleguen bien esos mensajeros. Si alguna hormona no esté bien equilibrada afectará a sistemas específicos. A veces solo se piensa en el cortisol, pero el hecho de tener, por ejemplo, equilibrio a nivel intestinal hace que las hormonas relacionadas con el hambre y la saciedad sean mejores mensajeras. Los neurotransmisores son sustancias que regulan todo para que el cerebro envíe las funciones correctas. Serotonina, dopamina, GABA, noradrenalina... ayudan a que esas hormonas hagan su trabajo. Y también esos neurotransmisores deben estar equilibrados.