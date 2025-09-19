Brochetas de calabacín en rollitos: receta paso a paso con los consejos del Chef Bosquet

Si hay un alimento versátil desde el punto de vista culinario es el calabacín. Pero además destaca por su alto contenido en agua, su aporte de fibra, su bajo nivel calórico y sus propiedades nutricionales (es un potente antioxidante y aporta minerales interesantes como el magnesio, el potasio y el calcio). Puede combinarse, con buenos resultados, casi con cualquier alimento y admite multitud de preparaciones, si bien una de las favoritas del Chef Bosquet es la propuesta con la que nos reta esta semana en ABC Bienestar: en forma de rollitos de calabacín insertados en brochetas.

Ingredientes Calabacín 1

1 Lonchas de queso 3

3 Lonchas de jamón de York o pavo 3

Entre los valores nutricionales del calabacín destaca el agua (94,6 gramos por cada 100 gramos del productos), el calcio (19 gramos por cada 100 gramos), magnesio (18 gramos por cada 100 gramos) y el potasio (230 gramos por cada 100 gramos del alimento).

Además del calabacín, que tendremos que cortar de un modo especial (en láminas ni demasiado gruesas ni demasiado finas) tal como propone el Chef Bosquet en la video-receta, necesitaremos queso en lonchas (pueden ser de mozzarella) y lonchas de pavo o de jamón de York.

Cómo preparar brochetas de calabacín Se prepara el calabacín Lo primero que haremos será lavar el calabacín, cortar los extremos y laminarlo con un pelador. Cortaremos las láminas finas para que puedan ser luego más manejables Se hornea el calabacín Se colocan las láminas de calabacín en una bandeja sobre papel de horno y las hornearemos a 180ºC unos 10 minutos para que se tuesten, pero no demasiado. Se preparan los rollitos Cogemos una a una cada lámina y le iremos colocando por encima un poco de queso en tiras y un poco de pago (o jamón de York) en tiras. A continuación se enrolla el conjunto hasta obtener un rollito. Se emplatan las brochetas y se hornean Una vez que se han preparado los rollitos los iremos insertando en los palitos de brocheta de madera que suelen vender en los supermercados. Una vez que tenemos las brochetas se meten en el horno durante unos cinco minutos hasta que se funda el queso.

