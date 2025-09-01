Cinco ideas de tupper saludable para la vuelta a la oficina

La vuelta a la rutina siempre cuesta después de unos días de descanso y reorganizar de nuevo tu nevera y las comidas se nos puede hacer cuesta arriba. Aquí es donde los tupper se convierten en una alternativa genial para planificar las cinco comidas semanales y ahorrar algo de tiempo y dinero. Y además también nos va ayudar a volver a una alimentación más equilibrada y sin improvisaciones poco saludables.

Por no decir que también es el momento perfecto para probar el Batch Cooking si no lo has hecho todavía y comprobar el tiempo que te puede ahorrar a lo largo de la semana a la hora de cocinar.

Así que, toma nota porque hoy te comparto los 5 tuppers que te van a ayudar para que la vuelta no se te haga cuesta arriba y poco a poco vayamos cogiendo el pulso del nuevo curso.

Ensalada de lentejas y tofu shutterstock

Ensalada de lentejas y tofu Lentejas De 150 a 200 gramos

De 150 a 200 gramos Tofu 150 gramos

150 gramos Cebolla ¼

¼ Pimiento rojo ¼

¼ Perejil y hierbabuena

Limón 1

1 Diente de ajo 1

1 Sal

Aceite de oliva extra virgen

Preparación:

- En un bol colocamos las lentejas cocidas y los reservamos. Se pueden utilizar lentejas en conserva para mayor rapidez y comodidad los días de más prisa pero si puedes hacerlos tú, siempre será mejor.

- Lavamos todas las verduras y las cortamos en dados muy pequeños (brunoise) y añadimos al bol junto con las lentejas y mezclamos bien.

- Para hacer el aliño pelamos y picamos el ajo y lo reservamos en un recipiente. Le añadimos el zumo de medio limón y una cucharada de aceite de oliva extra virgen.

- Picamos un poco de perejil y hierbabuena y lo añadimos a la salsa. Salpimentamos al gusto y removemos hasta crear una emulsión.

- Lo reservamos en un bote pequeñito para poder transportarlo y condimentar la ensalada en el mismo momento en el que nos la vayamos a comer.

Salteado de pavo con verduras shutterstock

Salteado de pavo con verduras Pechuga de pavo en filetes (puedes cambiarla por pollo) 100 a 150 gramos

100 a 150 gramos Setas variadas (pueden ser en conserva) 75 gramos

75 gramos Zanahoria 1

1 Cebolla ½

½ Salsa de soja baja en sal

Aceite de oliva extra

Diente de ajo 1

1 Opcional: cilantro o cebollino

Opcional: salsa de ostras

Preparación:

- Cortamos los filetes de pavo o pollo en tiras y salpimentamos.

- Lavamos y cortamos todas las verduras en tiras finas.

- En una sartén con un poco de aceite de oliva salteamos primero el pavo (o pollo si lo prefieres) y cuando esté dorado añadimos las verduras y un ajo machacado, dejamos cocinar un par de minutos más.

- Posteriormente añadimos dos o tres cucharadas de salsa de soja (siempre es mejor utilizar las opciones más bajas en sal, sobre todo si sufres de hipertensión ). A mi me gusta añadir un poco de salsa de ostras que le da un toque oriental y ya dejamos cocinar unos minutos más.

- Por último picamos el cilantro o cebollino y lo añadimos a nuestro salteado.

Mi recomendación es que no te excedas en el tiempo de cocción de las verduras ya que quedarán más crujientes y conservarán mejor sus vitaminas.

Ya solo nos queda pasarlo a nuestro tupper y disfrutar de una deliciosa comida.

Pasta integral con calabacín, tomates cherry y jamón shutterstock

Pasta integral con calabacín, tomates cherry y jamón Macarrones integrales (pesados en crudo) 60 a 80 gramos

60 a 80 gramos Calabacín ½

½ Tomates cherry 100 gramos

100 gramos Cebolla ¼

¼ Jamón serrano 30 gramos

30 gramos Aceite de oliva

Queso parmesano 10 gramos

10 gramos Albahaca fresca

Preparación:

En una olla con abundante agua, añadimos un poco de sal y cuando rompa a hervir cocinamos la pasta. Siempre preferimos que sea integral que nos aportará energía de manera más sostenible por su alto contenido en fibra.

Debemos respetar el tiempo de cocción que nos indique el fabricante ya que es importante tomar la pasta «al dente» porque tendrá un menor índice glucémico.

Lavamos el calabacín y los tomates cherry.

Cortamos el calabacín y la cebolla en daditos pequeños y reservamos. Hacemos lo mismo con el jamón.

En una sartén con un poco de aceite de oliva virgen añadimos la cebolla y cocinamos unos 3 minutos. Posteriormente añadimos los daditos de calabacín y los tomates cherry y cocinamos 3 minutos más, removiendo de vez en cuando y por último el jamón.

Una vez cocida la pasta, la escurrimos bien y la salteamos con las verduras hasta que se mezclen todos los ingredientes bien.

Para finalizar añadimos nuestra pasta a la fiambrera junto con unas hojas de albahaca fresca y un poco de parmesano rallado (aproximadamente equivale a una cucharada).

Taboulé de quinoa (en frío) shutterstock

Taboulé de quinoa (en frío) Quinoa (pesados en crudo) 60 a 80 gramos

60 a 80 gramos Pepino ½

½ Pimiento verde ¼

¼ Pimiento rojo ¼

¼ Tomates cherry 5

5 Limón

Aceite de oliva

Hierbabuena

Perejil

Sal

Opcional: puedes llevarte unos langostinos cocidos o un huevo duro

Preparación:

En primer lugar lavamos bien la quinua con ayuda de un colador bajo un grifo con agua fría hasta que ésta salga transparente. De esta manera eliminaremos los residuos de saponinas que tiene (sustancia tóxica).

A continuación cocemos con el doble de agua con un poco de sal a fuego medio entre 15 y 20 minutos. Una vez cocida retiramos del fuego y pasamos a un bol para que se enfríe.

Posteriormente lavamos y pelamos todas las verduras y las cortamos en dados pequeños.

Los tomates cherry los podemos cortar en el mismo momento en que los vayamos a comer, de esta manera reduciremos la posibilidad de proliferación bacteriana. Del mismo modo, si quitamos las pepitas al pepino reduciremos la cantidad de agua que puede aportar al plato y con ello también el riesgo toxicológico.

Luego añadimos las verduras a la quinua y mezclamos bien.

En un bol o mortero preparamos el aderezo con la hierbabuena y perejil picados, el zumo de un limón y dos cucharadas de aceite de oliva y lo conservamos en un recipiente pequeño para añadirlo a la hora de la comida. Recuerda añadir solo la cantidad necesaria.

Por último pasamos a nuestro tupper el taboulé para poder llevarlo al trabajo.

Una receta perfecta para comer en frío. Interesante para aquellas personas que no disponen de opciones para calentar la comida en el trabajo. Además como las verduras no están cocinadas conservarán mejor todas sus vitaminas y minerales.

Ensalada de tomate y bonito con tortilla paisana shutterstock

Ensalada de tomate y bonito con tortilla paisana Tomates cherry 200 gramos

200 gramos Lata de bonito en aceite o al natural (100 gramos) 1

1 Huevos 2

2 Verduras que nos hayan sobrado de la semana: pimiento, cebolla, zanahoria, brócoli

Sal

Aceite de oliva

Preparación:

Con todas las verduras que nos han sobrado de los platos anteriores vamos a realizar esta colorida tortilla que está llena de vitaminas que acompañaremos con una ensalada y una lata de bonito.

En primer lugar lavamos y cortamos todas las verduras en dados (excepto los tomates) y en una sartén con un poco de aceite las rehogamos hasta que estén cocinadas.

A continuación, en un bol batimos los huevos y añadimos una pizca de sal. A continuación incorporamos las verduras cocinadas y hacemos la tortilla en una sartén con un poco de aceite de oliva para que no se pegue. Recuerda que los huevos deben estar bien cocinados.

Por último lavamos los tomates cherry y los secamos bien. Los cortamos a la hora de comer y añadimos una lata de bonito en aceite o al natural.

Cómo verás, son ideas sencillas en las que puedes hacer tus variaciones y adaptarlas a tu gusto y comenzar el nuevo curso de una manera saludable, con mucho sabor y encima ahorrando tiempo en la cocina. ¡Feliz vuelta al trabajo!

