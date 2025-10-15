Pablo Ojeda, nutricionista: «Si tuviera que darte la lista de alimentos más ricos en el mineral relacionado con el cansancio, sería...»

Llevar una dieta equilibrada no siempre es tarea sencilla. En un mundo donde los horarios, el estrés y la prisa dictan lo que comemos, garantizar el equilibrio nutricional se convierte casi en un lujo. Nuestro cuerpo necesita vitaminas, proteínas y, sobre ... todo, minerales que, aunque invisibles, sostienen buena parte de los procesos que nos mantienen activos. Pero algunos de ellos escasean en la alimentación moderna y su falta puede pasar factura. Cansancio, debilidad, irritabilidad o ansiedad son algunas de las señales de alarma más comunes. Consciente de ello, Pablo Ojeda, nutricionista y divulgador, ha explicado, a través de un vídeo en sus redes sociales, cuál es el mineral más estrechamente relacionado con la fatiga y cómo puede incorporarse de forma adecuada en la dieta diaria.

«¿Te has parado a pensar alguna vez cuál puede ser la causa de sentirte sin energía aunque duermas bien?», comienza preguntando el experto. La cuestión, según explica, no siempre está en dormir poco ni en el estrés, sino en un déficit nutricional que pasa desapercibido.

«Si tuviera que darte la lista de alimentos más ricos en el mineral relacionado con el cansancio, sería esta: espinacas, sepia, quinoa, almendras, sardinas, semillas, aguacate, boquerones, caballa, alcachofa», señala. Sin embargo, el nutricionista pone sobre la mesa un problema que afecta a la mayoría: «¿Quién come todo esto en un mismo día en su justa medida?». Y tiene razón, ya que alcanzar los niveles óptimos de magnesio, un micronutriente imprescindible para más de 300 reacciones fisiológicas del organismo, solo a través de la alimentación no siempre es posible, especialmente en personas que siguen dietas hipocalóricas o restrictivas.

Este mineral participa en funciones esenciales como la producción de energía celular, el equilibrio del sistema nervioso o la contracción muscular y su falta puede traducirse en una lista de síntomas que muchos atribuyen al estrés o la falta de descanso: «Más energía y vitalidad, menos cansancio y fatiga, mejor calidad del sueño y el descanso, menos calambres o contracturas musculares, reducción de mareos o sensación de debilidad, menos ansiedad, irritabilidad, mejor regularidad intestinal», son algunos de los beneficios de la ingesta de este micronutriente.

Un déficit silencioso y fácil de pasar por alto

La carencia de magnesio es más común de lo que se piensa. Según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos (NIH), gran parte de la población no alcanza las ingestas recomendadas de este nutriente.

El magnesio desempeña un papel clave en la síntesis del ATP, la molécula que provee energía a las células. Sin él, el cuerpo trabaja con menos 'combustible', lo que explica la sensación de agotamiento persistente incluso tras una noche de descanso. Por ello, el nutricionista compara su función con la de un interruptor que devuelve vitalidad al cuerpo: «Es como darle a tu cuerpo la chispa que le faltaba y la forma más eficaz y mejor tolerada es el bisglicinato de magnesio».

Noticia Relacionada Laura Aguirre, nutricionista: «Puedes comer perfecto, pero tu cuerpo no va a responder si duermes mal, vives estresado o no te mueves» Jorge Herrero Lo que comemos, cuándo lo hacemos y cómo lo combinamos puede determinar no solo nuestra salud física, sino también nuestro estado de ánimo e incluso la forma en la que pensamos y dormimos

«Yo uso el de HSN, es apto para veganos y si quieres comenzar a notar sus efectos solo tienes que tomar dos cápsulas junto a una comida, que preferiblemente sea la cena para mejorar la calidad del sueño y levantarte con más energía», explica, señalando que la suplementación puede ser una herramienta útil en estos casos.

Beneficios del magnesio

Numerosas investigaciones respaldan las palabras del especialista. Estudios publicados por el Linus Pauling Institute y la EFSA (Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria) destacan que el magnesio ayuda a reducir la fatiga, mejora el rendimiento físico y favorece el descanso nocturno. También se le atribuyen efectos beneficiosos sobre la presión arterial y la función nerviosa.

Aunque muchos desconocen su importancia, un aporte insuficiente puede derivar en síntomas que van desde calambres y temblores musculares hasta insomnio o episodios de ansiedad leve. Por eso, el experto en nutrición concluye con una advertencia sencilla pero efectiva: «Si sientes que necesitas un empujón, puede que te falte magnesio en tu día».