Pablo Ojeda, nutricionista: «Si tuviera que darte la lista de alimentos más ricos en el mineral relacionado con el cansancio, sería...»

Alcanzar los niveles óptimos de este micronutriente solo a través de la alimentación no siempre es posible

Jorge Herrero

Madrid

Llevar una dieta equilibrada no siempre es tarea sencilla. En un mundo donde los horarios, el estrés y la prisa dictan lo que comemos, garantizar el equilibrio nutricional se convierte casi en un lujo. Nuestro cuerpo necesita vitaminas, proteínas y, sobre ... todo, minerales que, aunque invisibles, sostienen buena parte de los procesos que nos mantienen activos. Pero algunos de ellos escasean en la alimentación moderna y su falta puede pasar factura. Cansancio, debilidad, irritabilidad o ansiedad son algunas de las señales de alarma más comunes. Consciente de ello, Pablo Ojeda, nutricionista y divulgador, ha explicado, a través de un vídeo en sus redes sociales, cuál es el mineral más estrechamente relacionado con la fatiga y cómo puede incorporarse de forma adecuada en la dieta diaria.

