El cereal que el nutricionista Pablo Ojeda recomienda por ser una fuente de nutrientes y es apto para celíacos y alérgicos al gluten: «Lo comían los faraones»

El nutricionista Pablo Ojeda indica cuál es el cereal perfecto para los celíacos

En el mundo de la nutrición, cada vez más expertos apuestan por recuperar alimentos ancestrales que habían caído en el olvido. Uno de ellos es el mijo, un cereal que el nutricionista sevillano Pablo Ojeda (@pabloojedaj82) ha vuelto a poner sobre la mesa en uno de sus últimos vídeos, destacándolo como una alternativa nutritiva, económica y apta para personas celíacas o con sensibilidad al gluten.

Este cereal, que llegó a ser el sustento de faraones, guerreros y civilizaciones enteras, hoy apenas se consume en la dieta occidental, aunque en países de Asia y África sigue siendo un alimento muy común.

¿Qué es el mijo y por qué se dejó de consumir?

El mijo es un cereal ancestral de grano pequeño, cultivado desde hace más de 5.000 años. Su resistencia a las sequías y su capacidad para crecer en suelos pobres lo convirtieron en un alimento esencial para muchas culturas antiguas. Sin embargo, con la expansión del trigo y otros cereales más comerciales, el mijo fue relegado, hasta el punto de ser utilizado durante siglos como alimento para animales en Europa.

Ojeda lo recuerda en su intervención: «Era tan resistente que fue el sustento de pueblos enteros, pero con la llegada del trigo este cereal saludable cayó en el olvido y hasta se lo daban a los animales».

Hoy, gracias a nutricionistas como él, el mijo vuelve a ser conocido por la gente y reconocido como lo que realmente es: un superalimento lleno de beneficios para la salud.

Beneficios del mijo según Pablo Ojeda No contiene gluten, siendo seguro para celíacos y alérgicos.

Es muy nutritivo: aporta magnesio, fósforo, hierro y antioxidantes, nutrientes clave para mantener huesos y músculos fuertes.

Ayuda a regular el azúcar en sangre, ya que es rico en magnesio, hierro, fósforo, antioxidantes y ayuda a controlar el azúcar en sangre.

Es saciante y fácil de digerir, perfecto para mantener la energía durante el día sin pesadez digestiva.

Versátil en la cocina: «Lo probé una vez en una ensalada templada y entendí que es tan versátil como la quinoa pero mucho más económico» reconoce Ojeda.

Mijo vs. Quinoa: ¿cuál elegir?

La quinoa se ha convertido en un imprescindible en la alimentación saludable de los últimos años. Sin embargo, el mijo se perfila como una alternativa muy interesante. Es más económico que la quinoa, tiene una textura agradable y un sabor suave que combina con todo, y aporta nutrientes similares —en algunos casos incluso más magnesio y fósforo—. Además, resulta perfecto para quienes buscan variar sus carbohidratos saludables sin gastar demasiado.

Cómo incluir el mijo en tu dieta

Si nunca has probado el mijo, aquí tienes algunas ideas para empezar:

En ensaladas templadas con verduras asadas y legumbres.

En guisos y sopas, como sustituto del arroz.

En desayunos saludables, cocido con bebida vegetal, frutas y frutos secos.

Como base para hamburguesas vegetales o croquetas caseras.

Además, el mijo se adapta perfectamente a planes de alimentación antiinflamatoria, como el «reto cero inflamación» que promueve Pablo Ojeda en uno de sus últimos vídeos.

Además, lejos de ser un alimento exótico o difícil de conseguir, el mijo está disponible en muchos supermercados y herbolarios, a un precio accesible y con la ventaja de ser 100 % libre de gluten.

Y es que para Ojeda, recuperar este cereal en nuestra dieta no solo significa variar nuestros platos y obtener nutrientes esenciales, sino también reconectar con una tradición milenaria que alimentó a civilizaciones enteras.

