El nutricionista Pablo Ojeda revela el truco para hacer una compra más saludable en el supermercado: «Pisa los pasillos exteriores»

Ir al supermercado sin una planificación clara suele llevar a comprar más de lo necesario o a llenar el carro con productos poco saludables. Las ofertas, la falta de tiempo o el hambre pueden hacer elegir a los clientes de forma impulsiva, lo ... que termina afectando tanto a la alimentación como al presupuesto. Sin embargo, existen trucos para hacer una compra más saludable y eficiente.

Precisamente, el nutricionista Pablo Ojeda explica algunos consejos prácticos al respecto. «¿Quieres aprender a hacer una compra inteligente en el supermercado sin caer en trampas de ultra procesados? Te voy a dar cinco tips para que lo tengas clarito«, afirma en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok (@pabloojedaj82).

Estos son los trucos del nutricionista Pablo Ojeda para hacer una compra más saludable

El primer consejo es llevar al supermercado una «lista de compra y no vayáis con hambre. Un cerebro toma malas decisiones. La diferencia entre un carrito lleno de alimentos ultra procesados a comida real y saludable«.

#AlimentacionSaludable #NutricionReal #UltraprocesadosNo #LeeLasEtiquetas ♬ sonido original - pabloojedaj @pabloojedaj82 🛒✨ ¿Quieres aprender a llenar tu carrito de forma saludable y práctica? En este reel te comparto 5 tips de nutrición para hacer la compra en el supermercado sin caer en las trampas de los ultraprocesados: ✔ Ir siempre con lista y sin hambre ✔ Comprar en los pasillos exteriores ✔ Leer etiquetas y detectar azúcar oculto ✔ Elegir alimentos por densidad nutricional ✔ Y un básico que nunca debe faltar: el huevo 🥚 👉 Son trucos sencillos, pero marcan la diferencia entre una alimentación saludable y un carrito lleno de procesados. 💬 Cuéntame en comentarios: ¿qué truco vas a aplicar en tu próxima compra? 📌 Guarda este reel para llevarlo contigo al súper. 🔄 Compártelo con alguien que siempre cae en las trampas del marketing del supermercado. #CompraSaludable

El segundo tip que da Ojeda es pisar «los pasillos exteriores« ya que ahí »es donde está la fruta, la verdura, la carne, los pescados... Por norma general, en los pasillos centrales están las tentaciones; los snacks, las galletitas... Las cositas llenas de azúcares«.

En tercer lugar, este nutricionista recomienda leer «las etiquetas, que son tus amigas. Cuantos menos ingredientes, mejor. Lee ingredientes que conozcas, también es muy interesante. Y cuidado sobre todo con azúcares ocultos; jarabe de maíz, glucosa... Si aparecen en los tres primeros ingredientes puede que sea un postre disfrazado«

Como cuarto consejo, lo ideal es fijarse en la densidad nutricional: «Por favor, no miréis solamente las calorías. 100 calorías de galletas ni tienen nada que ver con 100 calorías de una sardina que te ofrece millones de nutrientes«, afirma.

Y, por último, Ojeda se centra en un «básico de oro», al cual se refiere como el «alimento más completo y barato, el huevo. Proteínas de calidad, grasas saludables, vitaminas, minerales... Un básico de la alimentación saludable que nunca puede faltar en tu lista y en tu nevera«.