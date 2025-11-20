Un enfermero explica por qué nunca hay que calentar la comida en un táper de plástico: «Son cancerígenos»

Creada en 1945, Tupperware es una de esas marcas tan populares que han terminado convirtiéndose en el nombre común -táper, recogido por la Real Academia Española (RAE)- del producto que comercializan. Y en los últimos tiempos existe una tendencia al alza de llevar ... estos recipientes al trabajo para la hora de la comida.

Un fenómenos que puede responder a diversas razones como la económica, ya que preparar la comida en casa suele ser más barato que comer fuera, controlar lo que uno come, la flexibilidad de elegir la hora y lugar en el que uno ingiere lacomida, o el ahorro de tiempo, evitando cualquier tiempo de espera en algún restaurante o cafetería.

Por qué no meter el táper de plástico en el microondas

En este contexto el enfermero y divulgador sanitario Jorge Ángel, conocido en redes sociales como @enfermerojorgeangel, ha lanzado una advertencia que ha generado un buen debate viral: nunca calentar la comida en recipientes de plástico.

«Nunca calentéis la comida en táper de plástico», comienza diciendo en un vídeo en TikTok. Según explica el sanitario, el problema aparece cuando estos recipientes se exponen al calor del microondas o del horno.

«Al final liberan compuestos químicos con el calor y microplásticos, como por ejemplo, los bifenoles», señala el enfermero en la grabación, que cuenta con más de 2.000 'me gusta' y 200 comentarios.

Las oficinas, los centros educativos y los hospitales son hoy terreno habitual de fiambreras recalentadas en microondas compartidos. Para el enfermero Jorge Ángel muchos desconocen los riesgos asociados a los envases de plástico.

«Aunque pongan que aquí son aptos, no te están diciendo que no puedan liberar estos compuestos», apunta. En su vídeo muestra además un recipiente deformado tras exponerse a altas temperaturas: «De hecho, mirad lo feos que se quedan».

El sanitario relata incluso una experiencia personal: «He hecho este vídeo porque el otro día en el trabajo se me derritió uno entero y lo tuve que tirar». Aprovecha la anécdota para recordar que la liberación de ciertas sustancias puede tener consecuencias serias: «Al final estos compuestos a la larga son cancerígenos, crean problemas hormonales, problemas en el sistema inmunitario».

Como alternativa, propone un cambio sencillo y asequible: «Por favor, yo lo llevo haciendo un tiempo y además la comida sabe mucho mejor, siempre táper de cristal, que encima nunca se deforman si los metes en el lavavajillas».