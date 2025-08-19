Suscribete a
Castilla y León declara alerta de riesgo para toda la Comunidad y ‘alarma extrema’ para zonas de León, Zamora y Palencia

Maracuyá: los beneficios de la fruta con efecto relajante

Rica en vitamina C, A, magnesio y potasio, también contiene compuestos calmantes naturales

Conocida como la 'fruta de la pasión' freepik
Soledad Barbacil

Madrid

También llamada fruta de la pasión, el maracuyá tiene una pulpa anaranjada y muy aromática, llena de semillas. Es exótica, intensa y con un equilibrio único entre ácido y dulce.

Valor nutricional

- Rica en vitamina A, C, potasio y magnesio

- Alta en fibra

- Contiene flavonoides y compuestos calmantes naturales

Beneficios

- Mejora la digestión

- Tiene efecto relajante (útil en casos de ansiedad leve)

- Regula la tensión arterial

- Fortalece el sistema inmunológico

Cómo consumirla

- Partida por la mitad, comer con cuchara

- Mezclada con yogur o en batidos

- En zumos, cócteles o como salsa para platos tropicales

