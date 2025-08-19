Maracuyá: los beneficios de la fruta con efecto relajante
Rica en vitamina C, A, magnesio y potasio, también contiene compuestos calmantes naturales
También llamada fruta de la pasión, el maracuyá tiene una pulpa anaranjada y muy aromática, llena de semillas. Es exótica, intensa y con un equilibrio único entre ácido y dulce.
Valor nutricional
- Rica en vitamina A, C, potasio y magnesio
- Alta en fibra
- Contiene flavonoides y compuestos calmantes naturales
Beneficios
- Mejora la digestión
- Tiene efecto relajante (útil en casos de ansiedad leve)
- Regula la tensión arterial
- Fortalece el sistema inmunológico
Cómo consumirla
- Partida por la mitad, comer con cuchara
- Mezclada con yogur o en batidos
- En zumos, cócteles o como salsa para platos tropicales
