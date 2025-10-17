Suscribete a
ABC Premium

Endrina: cómo preparar una mermelada para aprovechar sus beneficios antioxidantes y endulzar su sabor ácido

Este pequeño fruto del endrino suele ser conocido por ser el ingrediente principal del pacharán, pero su consumo sin alcohol es una fuente de propiedades nutricionales que frenan el envejecimiento

La verdad nutricional del pistacho: el fruto seco más viral del momento

Está presente en zonas templadas de Europa
Está presente en zonas templadas de Europa freepik
Soledad Barbacil

Soledad Barbacil

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En una época marcada por el regreso a lo natural, lo local y lo saludable, cada vez más personas redescubren alimentos que durante siglos formaron parte de la sabiduría popular. Uno de ellos es la endrina, un pequeño fruto silvestre de intenso color azul ... violáceo, que crece en arbustos espinosos al borde de caminos y campos, especialmente en zonas templadas de Europa. Conocida sobre todo por su uso en la elaboración del tradicional pacharán navarro, hoy empieza a llamar la atención por sus valiosas propiedades nutricionales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app