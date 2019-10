La estricta dieta que sigue Michelle Pfeiffer a sus 61 años

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Madre de dos hijos, estrella de Hollywood y una auténtica mujer «healthy». La protagonista de «Maléfica: dueña del mal», junto a Angelina Jolie y Elle Fanning, ha cambiado su rutina alimentaria en los últimos años y este es el motivo por el cual a los 61 años Michelle Pfeiffer esta más que radiante. Centrándose cada vez más en su vida personal, y alejándose poco a poco de los focos y cámaras a las que lleva expuesta desde 1980, la ganadora de un premio BAFTA ha compartido cuál es el secreto de su bienestar, que tiene mucho que ver con su estilo de vida y su alimentación.

Se trata de la estricta dieta Paleo la que ha ayudado a la actriz a mantenerse joven y sana. Esta dieta, planificada en los años 70 por Walter L. Voegtlinpara, consiste en consumir únicamente carne magra, pescado, huevos, verduras, frutas, nueces y bayas. De este modo, aquellos que la siguen, como la actriz, la cantante Miley Cyrus o la modelo Adriana Lima, no incluyen en su alimentación ni los lácteos, cereales, sal, azúcar, legumbres y alimentos procesados, entre otros. El objetivo de esta dieta reside en regresar a un modo de alimentación más similar al de los primeros humanos. Esta dieta defiende el alimentarse con los nutrientes que estaban disponibles en la época paleolítica.

En una entrevista a un medio internacional, Michelle explicó el por qué de su cambio en la alimentación. Fue tras sufrir un ataque cardíaco, y también dio un giro a su estilo de vida. La dieta Paleo y el veganismo llegaron de la mano: «Me encanta la dieta vegana porque me encantan los carbohidratos. Comer una dieta vegana es mucho más saludable, y evitas muchas toxinas que podrían envejecer tu piel y tu cuerpo. Noté una diferencia en mi piel no mucho después de hacerme vegana. Cuanto más mayor me hago, más pienso que esta dieta se ha creado para vivir más», dijo en la entrevista para «The Times».

Su secreto mejor guardado

Sin embargo, esta dieta la lleva a cabo acompañada de una serie de ejercicios: practica yoga, pilates y le encanta andar y salir a correr. Además, ha confesado en alguna ocasión levantarse de madrugada, en torno a las 3 o 4 a.m, para aprovechar el sol y así irse a dormir pronto cuando entra la noche, optimizando al máximo las horas de sueño.