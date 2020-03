Menos hidratos y más proteínas, la fórmula de Carlos Ríos en el confinamiento

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Carlos Ríos (Huelva, 1991) es para muchos su «gurú», en lo que a alimentación se refiere. El dietista-nutricionista, que reúne en sus redes sociales a casi millón y medio de seguidores, es el creador del término «real food», o lo que es lo mismo: comida real, una idea que se repite con asiduidad entre aficionados –y no tanto– a la nutrición.

Con una lucha abierta contra los productos ultraprocesados, aquellos repletos de aditivos, grasas trans y calorías vacían que pueblan y reinan en las estanterías de los supermercados, el defensor del «Realfooding» ejerce una labor divulgativa a través de las redes sociales y de su propia app, en la que ayuda a distinguir entre la comida que es «real» y la que no lo es.

Ahora que vivimos circunstancias excepcionales, como es encontrarnos confinados en casa debido a la crisis del Covid-19, hablamos con Carlos Ríos para saber sí, en tiempos de coronavirus, una dieta saludable continúa siendo posible.

¿Es posible seguir una dieta «realfooder» durante la cuarentena?

¡Por supuesto! Estos días es más importante que nunca seguir con el «realfooding» y mantener una buena hidratación para cuidar nuestra salud y evitar perder nuestro estilo de vida durante el confinamiento.

¿Qué básicos debemos comprar cuando vayamos al súper para mantener esta buena alimentación?

Es importante llevar una compra planificada cuando salimos al súper para disminuir la frecuencia de compra, y así evitar aglomeraciones y pasar el menor tiempo posible fuera. Por ejemplo, desde nuestro Instagram estamos recopilando los alimentos básicos para hacer la compra estos días: frutas y hortalizas (frescas o congeladas), conservas de legumbres y encurtidos, cereales integrales, leche y yogur natural, queso, carnes, pescados y huevos y frutos secos al natural o tostados. También es importante incluir el aceite de oliva virgen extra para cocinar.

¿Y cuáles debemos evitar a toda costa?

Estos días que tenemos tiempo en casa tenemos que aprovechar para cocinar y evitar comprar productos ultraprocesados, especialmente refrescos y zumos comerciales, bollería, lácteos azucarados, embutidos y comida precocinada como pizzas o patatas fritas.

¿Es importante la «cocina de aprovechamiento» durante estos días? ¿Cómo podemos llevarla a cabo?

La «cocina de aprovechamiento» es importante durante el confinamiento, ya que nos permite ahorrar tiempo y dinero, alargar la compra y reducir el desperdicio alimentario a cero. Muchas veces es importante conocer recetas para poder sacarle el máximo partido a los alimentos que tenemos en la cocina. Por ejemplo en nuestra app hay un buscador de recetas, para así saber qué hacer con lo que tengas en la nevera o despensa. Muchas veces tenemos los ingredientes pero nos falta inspiración para cocinar.

¿Cómo podemos hacer para vencer la ansiedad y no terminar comiendo productos ultraprocesados durante el aislamiento?

En primer lugar, es importante no comprar productos ultraprocesados durante el confinamiento, así, si no los tienes en casa, no los comes. También puedes optar por cocinar la versión saludable de este tipo de productos: solemos tener muchas opciones. Pero lo importante es adoptar una rutina de trabajo, ejercicio y ocio estos días en casa y mantenernos distraídos para no terminar comiendo productos ultraprocesados.

¿Alguna alternativa «saludable» para el picoteo entre horas o por aburrimiento?

Una buena alternativa sería fruta acompañada de un yogur natural, de 2 onzas de chocolate con más del 85% de cacao o de una cucharadita de crema de cacahuete. También, por ejemplo, podemos optar por zanahoria cruda o tostadas integrales con un poco de hummus o guacamole.

¿Debemos cambiar algo en nuestra alimentación ahora que, aunque hagamos algo, hacemos menos ejercicio físico?

Si quieres minimizar la ganancia de peso por la inactividad física de estos días, puedes reducir la cantidad de alimentos ricos en hidratos de carbono y aumentar los alimentos ricos en proteína, priorizando el consumo de legumbres, fruta y verduras, que además son muy saciantes. También es importante optar por opciones de picoteo más ligeras.

Si nos cuesta más beber agua en casa, ¿qué podemos hacer para no perder el hábito?

Es muy importante mantenerse hidratado estos días. Para las personas que les cueste beber agua estos días, otra opción es acompañar el agua de limón, fruta o menta. También pueden optar por agua con gas, té o infusiones, o introducir los caldos de verduras o de pollo en las comidas.

¿Puede el «realfood» ayudarnos a mejorar nuestro ánimo durante estos días?

Hay estudios que indican que lo que comemos influye en nuestro estado de ánimo y que una alimentación basada en la comida real puede disminuir el riesgo de depresión. Asimismo, se asocia el consumo de ultraprocesados, como alimentos fritos en aceites refinados, refrescos y alcohol a peores síntomas psicológicos y mayores tasas de ansiedad.

Aunque ahora estemos en casa todo el rato, ¿sería bueno seguir haciendo «batch cooking»?

El «batch cooking» nos permite cocinar con antelación todas las comidas y no caer en los ultraprocesados por falta de tiempo o planificación. Estos días tenemos más tiempo para cocinar, pero nos puede ayudar a seguir con la rutina de comidas y trabajo en casa, ser productivos, y aprovechar toda la comida que hayamos comprado.