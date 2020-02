Cómo saber elegir una mandarina rica a simple vista

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

¿Existe fruta más cómoda de llevar en el bolso o mochila que la mandarina? Dado que la cubierta externa no se come y es la que protege al interior del oxígeno de fuera, evitando que la piel se reseque y sea menos agradable al paladar, puedes llevarla fácilmente contigo a cualquier parte, e incluso compartir sin necesidad de recurrir a cubiertos. Este delicioso fruto se convierte cada otoño-invierno en uno de los más esperados y demandados junto con la naranja, otro de los cítricos con delicioso sabor.

La consumición de fruta es muy importante para tener una alimentación saludable y por ello se recomienda el consumo de tres raciones de frutas diarias. En el caso de las mandarinas, serían dos las equivalentes a una ración debido a su tamaño. Como todas las demás, esta fruta está cargada de nutrientes beneficiosos para el organismo. «Son muy saciantes, por lo que nos ayudan a controlar el apetito y también refrescantes por todo el jugo que contienen», explica Beatriz Cerdán, dietista-nutricionista de Centro Aleris.

Como la mandarina es una fruta cítrica, está cargada de vitamina C y aporta muy poca cantidad de azúcar o fructosa. «La mayor parte de la mandarina es agua, por lo que resulta muy hidratante», cuenta Júlia Farré, dietista y nutricionista en Centro de Nutrición Júlia Farré.

Las mandarinas con hoja se presentan más frescas - Adobe Stock Cómo elegir una buena mandarina El paso número uno para escoger una pieza de esta u otras frutas es el de escogerlas cuando están de temporada. así lo afirma Beatriz Cerdán, ya que asegura que tomar mandarina en su época (de noviembre a marzo) garantizará mayor frescura. «Es incluso mejor escogerlas con hojas porque eso indica que tienen mayor grado de frescura», explica. Nuria Martín, dietista en Centro de Nutrición Aleris, añade que «fuera de temporada de mandarinas nos encontraremos con frutas insípidas muy ácidas y duras». El peso es otro de los factores que determinan si una mandarina es sabrosa. «Es importante fijarse en el peso. Cuanto más pese más jugosa será», desvela Júlia Farré, y añade que «las de mejor calidad son las que tienen la piel blanda y pegada a los gajos». Sabiendo esto, el siguiente paso sería fijarse en el aroma que desprenden: «a mayor olor, más madurez». En cambio, no es lo mismo el tamaño que el peso, y Beatriz Cerdán reconoce que «las de mayor tamaño suelen estar más dulces. Las pequeñas, en cambio, se presentan más amargas y secas», sentencia la experta en nutrición. Existe otro truco para saber si la pieza de mandarina que vas a tomar va a gustarte: cómo sea su tacto. Nuria Martín, dietista en Centro de Nutrición Aleris, dice que hay que notarla «ligeramente blanda al presionarla», pero no demasiado. Al parecer, si la mandarina está demasiado blanda quiere decir que «está pasada, y si está dura es porque puede haberse recolectado antes de tiempo», explica.

Lo que no sabes de las mandarinas

¿Has comprado alguna pieza de fruta que no había llegado al punto óptimo de consumo y has esperado unos días para que maduraran? Con las mandarinas no pasa eso... «Es una fruta no climática, es decir, que tras recolectarse no continúa su maduración. Por lo tanto, aunque la dejes unos días en el frutero no va a mejorar», desvela la nutricionista Nuria Martín. Por otro lado, piensa: cuando pelas las mandarinas, ¿intentas quitar el máximo posible de piel blanca que hay entre la pulpa y la cubierta externa? La experta Júlia Farré aconseja no hacerlo por una sencilla razón: ahí se almacena una amplia cantidad de fibra: «La fibra favorece el tránsito intestinal y ayuda a combatir el estreñimiento», cuenta.