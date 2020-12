Cómo congelar el marisco para que llegue perfecto a las comidas navideñas

Oh, el marisco, ese imprescindible en una mesa navideña. Para muchos es difícil imaginar una nochebuena o una navidad sin las gambas, los langostinos y alguna que otra cosa más. Si nunca es apetecible hacer una larguísima cola la mañana del día 24 para comprarlo en la pescadería, este año también es mejor evitarlo para evitar «pequeñas» aglomeraciones. Por ello, puede que tengamos que comprar con un poco de previsión el marisco, y aquí entra en juego la conservación.

Una opción puede ser comprar el marisco fresco, y después congelarlo para reservarlo para los días señalados. «La mayoría de mariscos aguantan en el congelador entre tres y cuatro semanas en buen estado», asegura Sara Martínez, nutricionista de Alimmenta, que advierte que es esencial tener en cuenta, por un lado que el marisco que compremos sea fresco, y por otro las peculiaridades de cada tipo para poder conservarlo correctamente.

En el caso de los grandes crustáceos (nécoras, centollos, bogavantes, bueyes de mar…), la recomendación es comprarlos vivos, y cocerlos antes de meterlos en el congelador. «Se recomienda envolver el marisco en un paño empapado con el mismo agua de la cocción y después cubrirlo en papel film o meterlo en una bolsa de congelación», explica la nutricionista.

Si hablamos de los pequeños crustáceos (cigalas, gambas, langostinos…), debemos congelarlos en crudo, salvo en el caso de la cigala que puede ennegrecer un poco la cabeza y, en este caso, sería mejor cocerla antes. «Antes de congelarlos es importante sellarlo bien para que no entren en contacto con el aire. Esta familia de mariscos puede aguantar hasta seis meses congelada», apunta.

Los bivalvos (mejillones, almejas, berberechos, navaja, zamburiñas…), por su parte, deben congelarse en crudo y, recomienda la nutricionista, deben estar vivos en el momento de su compra. «Antes de congelar también es importante lavarlos bien y sellarlos en bolsa de congelación o al vacío. Este tipo de marisco puede aguantar hasta tres meses en el congelador», dice. La excepción a estas congelaciones son los percebes y las ostras que, indica la profesional, no deben ser nunca congelados, sino consumidos al momento.

Si tenemos marisco congelado, y queremos que esté listo para una cena o comida señalada, debemos seguir varios pasos para su descongelación . Lo primero, señala Sara Martínez, nutricionista de Alimmenta, es distinguir entre los mariscos que estén previamente cocidos o no.

Otra opción, si queremos tener bien prevista las comidas, y que sea más económico, es comprar el marisco directamente congelado. «Es más sabroso si lo hemos cocinado inmediatamente posterior a su compra en estado fresco, pero los mariscos congelados y envasados al vacío pueden ser una buena elección», apunta la profesional que recuerda que, a nivel nutricional, los mariscos congelados conservan bien todos los ingredientes.

Si nos centramos en qué nos puede aportar el marisco, más allá de ser un producto muy rico, este, comenta Mireia Elías, dietista-nutricionista de Instituto Centta, «se caracteriza por ser bajo en calorías y en contenido graso, por su contenido en omega, parecido al de los pescados magros».

El contenido de colesterol es muy variable entre unos y otros. «Los que mayor contenido poseen son las gambas, langostinos y cigalas con 200mg de colesterol por cada 100g; después, el bogavante y la langosta con 150mg y, por último, el cangrejo y la nécora con 100mg», indica Mireia Elías. Asimismo, apunta que el colesterol se encuentra en la cabeza de estos alimentos, por lo que una solución puede ser combinar recetas en los menús navideños en las que algunas se incluyan las cabezas, y en otras no.

¿Y si me sobra marisco?

Puede que no calculemos bien, y una vez descongelado el marisco no lo comamos toso y nos sobre. Si queremos hacer cocina de aprovechamiento, y no tener que tirarlo, la nutricionista Mireia Elías, dietista-nutricionista de Instituto Centta nos deja algunas ideas para preparar otras elaboraciones originales y darle una segunda vida al marisco:

- Patés hechos con mejillones o berberechos y quesos frescos.

- Rollitos de salmón ahumado con alcaparras y huevo cocido.

- Salpicón de marisco (langostinos, gambas…) con aguacate, piña y cebolleta.

- Caldos o fumets de marisco.

- Cremas de verduras con marisco. Ejemplo: langostinos, puerro, zanahoria, cebolla, caldo, ajo, pimienta,…

- Huevos rellenos de marisco.

- Pastel de marisco y verduras; hojaldre/strudel de marisco.

- Albóndigas de marisco.