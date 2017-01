Llega a España «Sneaky Pete». La serie, producida por Graham Yost y Bryan Cranston, podrá verse a partir del 27 de enero en Amazon Prime Video. «Sneaky Pete» ha sido una de las ficciones clave para la plataforma pues, tras «The Man in the Hight Castle» logró convertirse en la producción original de Amazon más vista el día de su estreno.

En «Sneaky Pete» nos encontramos con Giovanni Ribisi, Marin Ireland, Margo Martindale, Peter Gerey, Libe Barer, Shane McRae y Michael Drayer, quienes se encargan de dar vida a una trama cuyo eje principal es la vida del estafador Marius (Ribisi) quien, tras salir de prisión, descubre que alguien le busca para cobrarse su venganza. El personaje, entonces, decidirá solventar la situación a través de una red de mentiras de la que le será difícil escapar. Desvelar más de la ficción sería crear spoilers.

Amazon lanzó en diciembre su servicio Amazon Prime Video para clientes de más de 200 países y territorios de todo el mundo, un servicio con el que pretende competir con otras plataformas streaming como Netflix o HBO.

Los clientes de estos países podrán disfrutar de las nuevas series originales como «The Grand Tour» con Jeremy Clarkson, Richard Hammond y James May (actualmente el show de TV mejor valorado en IMDb con más de 20.000 votos y una puntuación de 9,4) y las galardonadas series de Amazon Originals como «The Man in the High Castle», «Transparent», «Mozart in the Jungle» y «Tumble Leaf», entre otras.