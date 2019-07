Diez vinos de Rioja poco conocidos que merece la pena disfrutar El crítico de ABC selecciona blancos, rosados y tintos que no son los habituales, pero tienen un nivel sobresaliente

No son vinos al uso. No son estos blancos, rosados y tintos escogidos, en su inmensa mayoría, procedentes de bodegas bien conocidas. Sí son, o serán, como Alonso&Pedrajo, grandes bodegas pero en casi ningún caso bodegas grandes. Lo que sucede es que en un reciente viaje por la Denominación de Origen Calificada Rioja me he encontrado con un tinto joven extraordinario como Hacienda Grimón y un exquisito blanco llamado Lar de Paula Barrica. También he vuelto a saborear dos crianzas ajenos a lo habitual en esta Denominación, como son Pago García y Biga, que han incrementado su nivel con la añada 2016. Y por supuesto, un querido Barón de Ley Tres Viñas, blanco sabroso, excelente. Son diez vinos de Rioja, diez vinos distintos a lo habitual.

Paco García Crianza

Esta casa ha elevado de nuevo el nivel de su crianza, en consonancia con una mejora impactante de toda la bodega. Un tinto vivo, perfecto para tomar con o sin compañía.

Puntos: 92. Precio: 10 euros. Añada: 2016. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad principal: tempranillo. Bodega: Paco García. Murillo del Río Leza (La Rioja). Tel: 941 432 372. bodegaspacogarcia.com

Puelles Reserva

Otros que lo probaron conmigo lo calificaron de un clásico sobresaliente de Rioja. Creo que no, que va más allá por su absoluto equilibrio entre uva y barrica. Y qué precio.

Puntos: 92. Precio: 9 euros. Añada: 2009. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad principal: tempranillo. Bodega: Puelles. Ábalos (La Rioja). Tel: Web: bodegaspuelles.com

Miguel Merino Viñas Jóvenes

Mucha calidad, por supuesto, y todo el sabor. Eso es lo que hay que saber de un tinto que es un acierto desde su primer día. Vino, evidente, de viña joven que será mayor.

Puntos: 92. Precio: 15 euros. Añada: 2015. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad principal: tempranillo. Bodega: Miguel Merino. Briones (La Rioja). 941 322 263. miguelmerino.com

Biga

Magnífica versión de un crianza de la Rioja Alavesa repleto de sabor y equilibrio. Una sensación de acidez adecuada y un nivel de sobresaliente.

Puntos: 92. Precio: 8-9 euros. Añada: 2016. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad: tempranillo. Bodega: Luberri. Dirección: Elciego (Álava). Tel: 945 606 010. Web: luberri.com

Hacienda Grimón Joven

Aromas de cerezas rojas, y un toque de cítricos. Paso de boca afrutado. Buen equilibro, suavidad, más que agradable. Excelente en su papel como vino joven.

Puntos: 91. Precio: 7 euros. Añada: 2018. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad: tempranillo. Bodega: Hacienda Grimón. Ventas Blancas (La Rioja). 941 482 184. haciendagrimon.es

Altanza Rosado

Principal intensidad aromática a frutas rojas y de flores herbáceas. En boca es carnoso y redondo, entrada fresca y equilibrada y recuerdos de frutas rojas ácidas.

Puntos: 90. Precio: 6 euros. Añada: 2018. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad: tempranillo. Bodega: Altanza. Fuenmayor (La Rioja). Tel: 941 450 860. Web: bodegasaltanza.com

A Veredas Rosado

Finura frutal, frescura, esencia de frutos rojos en boca, un toque cítrico, buena sensación de acidez. Rosado suave, fino, sin brusquedad alguna. Para todos.

Puntos: 90+. Precio: 9 euros. Añada: 2018. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad: tempranillo y chardonnay. Bodega: Nestares Eguizábal. Galilea (La Rioja). 941 4870 351. Web: nestareseguizabal.com

Barón de Ley Tres Viñas

Un blanco tierno, goloso, a la vez fresco, con una extraordinaria sensación de acidez que le permite vivir, vivir y vivir. Impactante en boca, vibrante.

Puntos: 94. Precio: 14 euros. Añada: 2015. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad: viura, malvasía y garnacha. Bodega: Barón de Ley. Mendavia (Navarra). 948 694 303. Web: barondeley.com

Suañé Blanco

Distinto, ajeno a lo ordinario. O sea, extraordinario. El tiempo ha pasado y el vino se ha convertido en un ser superior. Carácter y personalidad. Un señor blanco.

Puntos: 94. Precio: 21 euros. Añada: 2015. Origen: D.O.C. Rioja. Variedades: viura y sauvignon blanc. Bodega: Alonso&Pedrajo. Villalba de Rioja (La Rioja). Tel: 605 018 751. Web: alonsopedrajo.com

Lar de Paula Blanco Barrica

Excitante versión de un vino blanco de viñas de viura y malvasía ya mayores. Notas cítricas y de fruta blanca, un toque de barrica y otro de cariño. Así, un conjunto feliz.

Puntos: 92. Precio: 9-10 euros. Añada: 2016. Origen: D.O.C. Rioja. Variedad: viura y malvasía. Bodega: Lar de Paula. Elvillar (Álava). Tel: 945 604 068. lardepaula.com