Suscribete a
ABC Premium

Gandía

«Nuestra Fira i Festes reúne todos los requisitos para ser considerada Fiesta de Interés Turístico Nacional»

Balbina Sendra, concejal de Turismo y Cultura del ayuntamiento de Gandía, asegura a ABC que el consistorio va a trabajar para que la celebración, que se festeja del 3 al 6 de octubre, sea reconocida

Qué ver en Sigüenza: el castillo donde aún deambula el alma de una reina y otros rincones medievales

La plaza del Ayuntamiento de Gandía durante la celebración de Fira y Festes
La plaza del Ayuntamiento de Gandía durante la celebración de Fira y Festes Ayuntamiento de Gandía
Ana I. Martínez

Ana I. Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Tiene 7 kilómetros de costa y una superficie de 700.000 metros cuadrados de arena fina y blanca. Hablamos de Gandía, la localidad de la Comunidad Valenciana que este año ha brillado como nunca en verano. Y es que es destino favorito del ... turismo nacional: la ocupación hotelera en el mes de agosto fue del 95%. Un dato que sobresale en comparación con toda la provincia de Valencia (88,5%).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app