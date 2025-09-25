Así es Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, un galardón que llega tras veinte años de espera

Dice el refrán que 'el que la sigue, la consigue'. Y la parroquia de Valdesoto, situada en el concejo de Siero, en el Principado de Asturias, es el mejor ejemplo de ello: llevan 20 años presentándose al Premio al Pueblo Ejemplar de ... Asturias de la Fundación Princesa de Asturias. Un galardón que, al fin, se ha llevado este año.

«Nos presentamos por primera vez en 2005», rememora a ABC Celso Roces, presidente de la Asociación Sociocultural 'Todos juntos Podemos' de Valdesoto, una de las muchas personas encargadas en proponer la candidatura. Fue el pasado mes de septiembre cuando el jurado de este galardón falló a favor de los asturianos y será el próximo 25 de octubre, si no hay imprevistos, cuando la Princesa Leonor, el Rey Felipe, la Reina Letizia y la Infanta Sofía viajen hasta Valdesoto para entregar el premio a los ganadores, dotado con 40.000 euros.

«No sabemos qué vamos a hacer con el dinero», dice Roces. «Ya veremos a qué lo destinamos -continua-. De momento, todos nuestros esfuerzos se están centrando en preparar los actos del día 25, que son muchos porque queremos mostrar qué es Valdesoto en muy poco tiempo para que vecinos y visitantes de ese día se lo pasen muy bien. Es una gran responsabilidad y queremos que todo salga perfecto».

Un rincón con 1.800 habitantes

El Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias se entrega a la «aldea, núcleo de población, espacio paisajístico o grupo humano del Principado de Asturias que haya destacado de modo notable en la defensa y conservación de su entorno natural, ambiental, de su patrimonio histórico, cultural o artístico, en iniciativas de impulso económico y social o en la realización de obras comunales u otras manifestaciones de solidaridad sobresalientes».

Vista aérea de Valdesoto, Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias ABC

Valdesoto es una parroquia del concejo de Siero que comprende catorce núcleos de población, con mil ochocientos vecinos dedicados al campo, la minería, la industria y los servicios. Según el jurado de la Fundación Princesa de Asturias, «su capacidad de unirse para promover el desarrollo de la parroquia se refleja en una treintena de asociaciones dedicadas al ocio, la cultura, la tradición, el folclore, la gastronomía, el deporte o el medio ambiente».

Gracias a sus habitantes, han construido «un centro de salud con aportaciones económicas y de mano de obra local», además de haber diseñado «una senda peatonal que recorre el pueblo para dar a conocer fuentes conservadas y recuperadas por los vecinos o la elaboración de un portal en internet con información de Valdesoto». Los responsables también señalan que «han sabido recuperar las tradiciones y preservar su patrimonio artístico y cultural. A través del trabajo colectivo han rehabilitado fuentes, caminos, espacios naturales, casonas, capillas, hórreos, etc.».

Recuperación de tradiciones

Todo este gran trabajo de colaboración y progreso se inició en diciembre de 2004. «Recuerdo que había nevado. Hicimos una reunión las diferentes asociaciones del pueblo y demás vecinos para explorar la idea de presentarnos al Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias», explica Roces a este periódico. «Justo antes, en 2002, nuestra celebración 'les carroces' (las carrozas) fue declarada como Fiesta de Interés Turístico Regional. Y eso nos dio impulso para trabajar en ello. En esos años, recuperamos también 'Sidros y Comedies'».

Los sidros de Valdesoto EFE/Alberto Morante

Precisamente, el jurado subraya: «Entre las riquezas culturales que han sabido transmitir de generación en generación destacan 'les carroces', desfile que se celebra desde hace más de medio siglo el lunes después del segundo domingo de agosto, día grande de las fiestas de San Félix. Grupos de vecinos idean su carroza y trabajan en su elaboración durante todo el año para participar en este acto, que en 2002 fue declarado Fiesta de Interés Turístico Regional. Otra tradición conservada son los sidros, mascaradas de invierno que anuncian la llegada de 'les comedies', que fueron declarados Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial por el Principado en 2019. Jóvenes vestidos con pieles de oveja y cencerros preceden a los actores y, tras la representación, recogen el dinero y organizan concursos de saltos».

Todo ello, además de la conservación y restauración de edificios como el palacio de los Carreño, el palacio de los Camino, la capilla de San Juan Evangelista, la casona de Leceñes, la capilla de los Santos Reyes, la capilla de San Agustín de Castiello y el palacio del Valle, junto a los 102 hórreos y 53 paneras muy bien conservadas, le ha valido para imponerse a las 34 candidaturas que se han presentado en esta edición.

Imagen de 'Les carroces' Alex Pina

«La ilusión nunca se pierde. La gente de Valdesoto siempre ha creído que éramos merecedores de este galardón y por eso nos hemos presentado tantos años, aunque nos haya tocado esperar...», dice el presidente de la Asociación Sociocultural, quien reconoce que, pese a su veteranía, «la sorpresa fue tremenda» cuando les comunicaron el fallo del jurado.

«Me llamaron para darme la noticia minutos antes de que se hiciera público», recuerda. «¿Lo cuento? Me pregunté. ¡Pues claro que tenía que hacerlo! -prosigue entre risas-. Justo eran las fiestas de uno de los barrios y teníamos la infraestructura montada en la Casona de Leceñes, así que congregamos allí a la gente para darles la noticia. ¡Fue muy guapo! ¡Me gustó mucho cómo quedó la celebración sin prepararla!».

Enclave estratégico

La parroquia de san Félix de Valdesoto ha sabido cómo conservar el aroma rural que siempre la ha definido con el progreso que hoy demandan los ciudadanos. Sus 1.800 vecinos se distribuyen en los 13,8 kilómetros cuadrados que forman el territorio que se divide en parroquias (Bendición, Castiello, Cotiellos, Corripos, Faes, La Tejera, Landia, Leceñes, Llorianes, Negales, Pando, La Piniella, La Rotella, Tablao, Tiroco (de Arriba y de Abajo), Valvís y Venta La Salve).

Vecinos de Valdesoto de celebración tras conocer el fallo del jurado Jesús Manuel Pardo

«Valdesoto sigue siendo un pueblo, con lo bueno y lo malo», explica Celso Roces. «Pero es verdad que estamos en el centro de Asturias, muy bien situados, a 15 minutos de Oviedo, Gijón y Avilés. Mucha gente se fue de aquí con el desarrollo industrial de la zona pero muchos hijos de esas personas, que hoy son jubiladas, están recuperando la casa familiar para vivir aquí porque están cerca de los núcleos principales en los que trabajan. También tenemos un colegio con algo más de 50 alumnos que, en su momento, tuvo que cerrar, pero lo hemos podido recuperar», explica.

Los habitantes de esta parroquia reman en la misma dirección para que Valdesoto siempre esté vivo. Y ahora, tendrán que seguir haciéndolo puesto que son Pueblo Ejemplar de Asturias.