Así es Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025, un galardón que llega tras veinte años de espera

La parroquia se prepara para recibir el próximo 25 de octubre, si no hay imprevistos, a la Princesa Leonor, el Rey Felipe, la Reina Letizia y la Infanta Sofía

Representación de 'Sidros y Comedies' en Valdesoto ante las iglesia de san Félix
Representación de 'Sidros y Comedies' en Valdesoto ante las iglesia de san Félix Juan Carlos Román
Ana I. Martínez

Dice el refrán que 'el que la sigue, la consigue'. Y la parroquia de Valdesoto, situada en el concejo de Siero, en el Principado de Asturias, es el mejor ejemplo de ello: llevan 20 años presentándose al Premio al Pueblo Ejemplar de ... Asturias de la Fundación Princesa de Asturias. Un galardón que, al fin, se ha llevado este año.

