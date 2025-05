Melody, más caché porque ella lo vale

Bueno, pues ya está. Se acabó Eurovisión. Pero tras la decepción, toca levantarse una vez más del golpe y seguir adelante. También por el lado más personal, ya que ha hecho frente a una difícil situación familiar por la muerte de su suegro, que residía en Argentina y a quien iban a ir a ver para que conociera a su nieto. La pareja tenía programado cruzar el charco desde hacía meses, pero los compromisos eurovisivos de la cantante obligaron a posponerlo y finalmente falleció sin conocer al niño.

Pero de aguantar los golpes y levantarse, ella sabe mucho. Porque Melodía Ruiz Gutiérrez es una luchadora que ha sabido recomponerse de los batacazos para salir más fuerte. Ya lo hizo en 2004, cuando teniendo apenas catorce años tuvo que salir de la discográfica Sony Music por desacuerdos de índole artística. Ella prefirió convertirse en una artista independiente, y ahora, seguirá siéndolo aunque varios sellos hayan intentado subirse al carro de la fama eurovisiva.

Y es que por muy mal que haya quedado en la clasificación final del certamen, la visibilidad que le ha dado su participación, impulsada en buena parte por su gracia y carisma más allá de la canción en sí y de su puesta en escena, ha hecho que reciba más de una y de dos propuestas de fichaje discográfico, según ha podido saber ABC.

Otra cosa que ha averiguado este diario es que las cifras que se están dando en otros medios acerca de la subida de su caché, no son correctas. En el programa de televisón 'TardeAR' se comentó de forma irónica que Melody vuelve de Basilea «enfadada pero forrada», asegurando que el caché de la artista ha pasado de ser de 10.500 euros por actuación a 26.620 euros, lo que representaría un aumento del 230 por ciento. «¡Más de 16.000 euros de incremento!», exclamaron en plató. Esto, sumado a que tiene ya firmados «40 bolos, lo que son el doble más que lo que suele tener cerrados, va a permitir a la cantante embolsarse casi cuatro millones de euros».

«Melody no ha cobrado nunca 10.000 euros», aseguran desde su agencia de contratación. «Normalmente eran unos 14.000, y el año pasado ya eran 18.000. Y ahora, lógicamente, es otra historia después de haber pasado por Eurovisión». Sin dar cifras exactas, dejan entrever que el caché estaría por encima de los 25.000, y por debajo de los 40.000. Y con ese dinero, hay que recordarlo, Melody tiene que pagar todo lo que rodea a su carrera -coristas, bailarines, técnicos, atrezzo, ropa, videoclips, managers, etc- porque es una artista independiente.

La cifra dada por Tardear que sí es cierta, es la de los conciertos que la cantante sevillana tiene por delante en este momento con su 'Esa Diva Tour': alrededor de cuarenta. Ahí sonará bien fuerte la canción 'Esa diva', pero sobre todo el single con el que da el pistoletazo de salida a su nueva etapa, 'El Apagón'.

Un título de lo más profético, a la vista del apagón que dejó sin electricidad a toda España, y que a ella le pilló en un tren en el que viajaba de Málaga a Madrid, poco después de regresar de Londres tras una de sus rondas promocionales para Eurovisión. Estaba cerca de Ciudad Real cuando el tren se paró, y allí estuvo siete horas sin poder salir del vagón, con un calor tremendo y sin información. Al final, cuando pudo salir, tuvo que caminar veinticinco kilómetros por el campo cargando sus maletas, hasta que llegó a otra estación. Hasta las dos y media de la madrugada no llegó su pareja para recogerla, después de conducir cuatro horas desde Málaga. Y luego, otras cuatro horas de vuelta.

Melody aguantó el tirón del cansancio, siguió con sus compromisos y sus obligaciones profesionales, y se preparó para darlo todo en Basilea. Si salió mal, fue más por la canción, que quizá no era del gusto del público y el jurado eurovisivo. Pero no por su interpretación vocal ni coreográfica. Ahí, todos los expertos coinciden en que estuvo perfecta.

Al volver a España, ahí sí, ha necesitado parar. «Lo primero para mí era estar con mi hijo, estar unos días tranquilita, recuperar energía, ver a mi madre, también a mi padre, que no han podido acompañarme en el festival y no os preocupéis que me sentaré con vosotros, hablaremos, me preguntaréis. Ustedes sabéis que yo os trato siempre de gloria bendita, ¿o es mentira?», aseguró en redes sociales. Así que este próximo lunes, tal como nos confirma su agencia, no faltará a su cita con los medios de comunicación en la rueda de prensa que dará en la sede de Radiotelevisión Española, en Prado del Rey. «Allí estará, puntual, tan simpática como siempre y dispuesta a hablar de todo y dar las explicaciones que haga falta», aseguran.

Más temas:

Artistas

Eurovisión

Basilea