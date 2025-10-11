El pueblo de Guadalajara ideal para desconectar y hacer una escapada este otoño: dónde está y cómo llegar

El otoño es una estación perfecta para hacer las maletas y dejarse llevar por los paisajes que España guarda entre sus montañas, valles y llanuras. Es el momento del año en el que muchos buscan la calma que el verano no ofrece, cuando los ... pequeños pueblos se convierten en refugios donde detener el reloj y reconectar con lo esencial.

En ese sentido, a escasa distancia de Madrid, hay una localidad que conserva intacto su encanto histórico. Su trazado, de origen medieval, permanece prácticamente inalterado y cada rincón respira historia. Calles estrechas, templos y palacios que evocan épocas pasadas y que hacen de este lugar uno de los destinos más bellos de Castilla-La Mancha.

Se trata de Pastrana, en la provincia de Guadalajara, una villa alcarreña que parece detenida en el tiempo y que invita a caminar sin prisa, a observar con calma y a disfrutar del silencio. Este pueblo no solo es una joya arquitectónica, sino también un testimonio vivo del Siglo de Oro español: aquí se cruzaron las vidas de la princesa de Éboli, de Santa Teresa de Jesús y de nobles y religiosos que dejaron huella en su patrimonio.

Dónde está

Pastrana se encuentra en el corazón de la Alcarria, rodeada de colinas suaves y campos que en otoño se tiñen de ocres, dorados y rojizos. Situada a poco más de una hora de Madrid, esta villa conserva su esencia renacentista, con un trazado urbano que recuerda los antiguos núcleos amurallados. Entre sus joyas destacan el Palacio Ducal, la Colegiata de Nuestra Señora de la Asunción y los conventos fundados por Santa Teresa, además de varias ermitas, plazas y casas solariegas que conforman un casco antiguo declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1966.

La plaza principal, conocida como la Plaza de la Hora, fue testigo de algunos de los episodios más fascinantes del Siglo de Oro. Desde los balcones del Palacio Ducal, la princesa de Éboli contemplaba la vida del pueblo mientras permanecía recluida por orden del rey Felipe II. En el interior del palacio, aún se pueden recorrer las estancias y los guías locales relatan con detalle las leyendas y los secretos que encierran sus muros.

Pero si hay un lugar que deja sin aliento al visitante, ese es la Colegiata. En ella se conservan los famosos tapices de Pastrana, una colección flamenca del siglo XV que representa las campañas militares de Alfonso V de Portugal y que hoy se consideran una de las obras textiles más importantes de Europa.

Cómo llegar

Llegar a Pastrana es sencillo y, además, el camino es parte del encanto. Desde Madrid, el trayecto se inicia por la autovía A-2 en dirección a Guadalajara hasta la salida 55 hacia N-320. Tras ello, deberemos continuar hasta la salida 253 hacia CM-2006, en dirección Hueva y, desde allí, se sigue por una carretera local bien señalizada hasta el corazón de la villa. En total, el recorrido ronda los setenta minutos y atraviesa uno de los paisajes más característicos de la Alcarria.

Para quienes prefieren dejar el coche en casa, existen conexiones de autobús desde Guadalajara que llegan a la localidad, aunque los horarios varían según la temporada.

Una vez en el destino, todo se recorre cómodamente a pie. Las distancias son cortas y cada calle ofrece una sorpresa: una fachada de piedra, un balcón de hierro forjado, una fuente escondida o el eco de una campana que marca la hora con solemnidad.

A solo una hora de la capital, este rincón de Guadalajara se convierte, cada otoño, en el escenario perfecto para una escapada. Un destino donde el tiempo parece detenerse, los colores se vuelven más intensos y la calma lo envuelve todo.