El debate que divide a los españoles: ¿tortilla de patata con o sin cebolla?

En esta España en la que tan aficionados somos a agruparnos en bandos ante cualquier cuestión, la polémica en torno a la tortilla de patatas, plato emblemático de nuestra cocina (al fin y al cabo también se la conoce como tortilla española), alcanza cotas sorprendentes. ¿Con cebolla o sin cebolla? He ahí un tema que divide a los españoles.

Debate que viene de antiguo pero que se reavivó por la decisión del Ayuntamiento coruñés de Betanzos de prohibir el uso de cebolla en el concurso de tortillas que se celebra anualmente en esa localidad, el más famoso del país. Los «concebollistas» saltaron como un resorte en defensa de su versión favorita y al concejo coruñés le han llovido las críticas porque estos partidarios de la liliácea consideran que sin ella la tortilla se queda coja.

Sin embargo, la de Betanzos, la única con apellido propio, se ha elaborado siempre sin cebolla. Se caracteriza esta tortilla por lo jugosa que queda, casi líquida. El secreto, la gran cantidad de huevo que se utiliza. Por supuesto la calidad de la patata gallega también tiene algo que ver. Una vez en el plato, al cortarla, el huevo se expande como si fuera una salsa. Hay por toda España excelentes tortillas de patatas con cebolla. Pero nunca la de Betanzos, donde basta con los huevos, la patata, el aceite de oliva, la sal y la buena mano de la cocinera para lograr un magnífico resultado.

Es verdad que la cebolla aporta a la tortilla un sabor dulzón, pero también algo más de jugosidad. La mayor parte de cocineros con los que he hablado del tema son partidarios de añadirle cebolla. Sin embargo en los dos grandes recetarios españoles del siglo XX se mantiene esa división. El de la Sección Femenina, con el que aprendieron a cocinar nuestras madres, incluye la cebolla como ingrediente. Por el contrario, en sus 1001 Recetas de Cocina, otro libro fundamental, Simone Ortega ni la nombra. Personalmente no me decanto por una o por otra. Si están buenas me gustan en cualquiera de las dos versiones.

Este jueves de celebra el Día Mundial de la Tapa. Con ese motivo, el comparador Acierto ha elaborado un estudio sobre las tapas que prefieren los españoles, y también sobre la tortilla. ¿Con cebolla o sin cebolla? De hacer caso a la encuesta, casi el 60% de los participantes eligió la tortilla con cebolla mientras que casi el 20% se inclinó por la versión sin cebolla. Otro porcentaje cercano al 20% afirmó que le gustaban ambas, y el 0,7 que ninguna de las dos. En el mismo estudio se dice que la tortilla es la comida favorita de los españoles. La eligen el 47,5%. Le siguen de cerca la paella (27,8%), el cocido madrileño (10,7%), el gazpacho andaluz (7,8%) y otros como las lentejas (6,1%).

