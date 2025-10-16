Suscribete a
No te puedes ir de Dublín sin visitar sus dos bibliotecas más antiguas

Es una de las ciudades más animadas de Europa con sus bares y pubs pero conviene descubrir su cara literaria con dos icónicas librerías

La costa salvaje de Irlanda que todos los viajeros quieren conocer

La sala Long Room de la Trinity College
La sala Long Room de la Trinity College Javier Carrión

JAVIER CARRIÓN

Dublin

Durante este año los homenajes a la figura y la obra de Oscar Wilde se han concentrado en Dublin, la ciudad donde nació y vivió sus primeros años y a la que volvió durante su etapa universitaria tras recibir una beca en el ... Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda. En su biblioteca virtual se homenajea a Wilde con fotografías personales, recuerdos, cartas, programas de teatro y tarjetas comerciales, pero es sin duda su biblioteca clásica la que concentra el interés de la mayoría de los visitantes que acuden a la capital irlandesa.

