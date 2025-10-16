No te puedes ir de Dublín sin visitar sus dos bibliotecas más antiguas

Durante este año los homenajes a la figura y la obra de Oscar Wilde se han concentrado en Dublin, la ciudad donde nació y vivió sus primeros años y a la que volvió durante su etapa universitaria tras recibir una beca en el ... Trinity College, la universidad más antigua de Irlanda. En su biblioteca virtual se homenajea a Wilde con fotografías personales, recuerdos, cartas, programas de teatro y tarjetas comerciales, pero es sin duda su biblioteca clásica la que concentra el interés de la mayoría de los visitantes que acuden a la capital irlandesa.

Cualquier visita que se planee por Dublín debe empezar por el Trinity College, el histórico edificio situado entre las calles Pearse Street y Nassau Street. Se trata de una universidad que decidió fundar Isabel I en 1591 para controlar a los irlandeses, de ahí que las grandes familias protestantes inscribieran a sus hijos en este centro para no enviarles a Inglaterra, ya que los católicos tenían prohibido su acceso estas aulas. Este límite a la admisión cambió en 1793 y los alumnos católicos comenzaron a llegar a las aulas del complejo. Las mujeres serían admitidas más de cien años después, en 1904.

Casi todos los grandes escritores irlandeses pasaron por el Trinity College. Bram Stoker, Oscar Wilde o Samuel Becket fueron algunos de esos estudiantes becados y hoy el relevo lo encabezan unos 20.000 estudiantes que cuando aprueban sus exámenes reciben beca, comida y un vaso de cerveza negra, como manda la tradición. La mayoría, sin embargo, almuerza en The Buttery con sus bandejas de autoservicio mientras que los profesores lo hacen en otro salón privado conocido como el Restaurante 1592.

Alumnos en exterior del Trinity College Javier Carrión

The Long Room, una sala única y asombrosa

La principal atracción turística del Trinity es su biblioteca antigua, construida en 1732, con su Long Room, una larga sala de 65 metros con altas bóvedas de cañón que alberga unos 200.000 libros, solo una pequeña parte de los siete millones de ejemplares custodiados en esta construcción.

El edificio presume de guardar la mayor colección de manuscritos y libros impresos de Irlanda, pues desde 1801 recibe un ejemplar de todas las obras publicadas en el país y en Gran Bretaña, por lo que llegan a sus almacenes más de 100.000 nuevas piezas cada año.

En la Long Room, una sala única y asombrosa, se despliegan también varios bustos de mármol de personajes históricos mundiales de la cultura como si se tratara de los guardianes de este tesoro literario.

El manuscrito medieval más famoso

En la actualidad, la biblioteca está en un proceso de reforma del edificio y restauración de sus piezas que se alargará cinco años, pero ahora sí te puedes asombrar con Gaia, una espectacular escultura iluminada de la Tierra creada por Luke Jerram, visible y espectacular ante las estanterías vacías sin libros en lo más alto de la Long Room.

Sí está abierto, en cambio, el libro de Kells - The Experience, con una asombrosa inmersión digital que da vida a las páginas de este famoso manuscrito datado alrededor del año 800 d.C y repleto de criaturas míticas, animales salvajes y domésticos, iconografía cristiana y símbolos celtas. Es, a juicio de muchos historiadores, el manuscrito medieval más famoso del mundo y contiene en latín los cuatro evangelios del Nuevo Testamento con preciosas ilustraciones y letras capitales.

El Libro de Kells se entregó al Trinity College Javier Carrión

Una inquietante biblioteca

En Dublín sólo hay una biblioteca más antigua que la del Trinity College. Se trata de la Marsh Library, una institución pública desde 1705 que aún conserva las tres jaulas donde se encerraban los lectores de libros raros para evitar que esos ejemplares fueran robados.

Esta librería, instalada en un viejo y misterioso edificio del Dublín más medieval próximo a la Catedral de San Patricio, fue fundada a principios del siglo XVIII por el arzobispo Narcissus Marsh (1638-1713) como la primera biblioteca pública de Irlanda. Aunque ya existían bibliotecas anteriores, estas se encontraban en universidades o iglesias y la Marsh Library tenía como objetivo ofrecer un espacio de estudio a cualquier persona que supiera leer.

La librería Marsh Library Javier Carrión

Hoy en día, recibe tanto a visitantes, que disfrutan también con las encuadernaciones más bellas de la colección, como a investigadores, que admiran los libros más antiguos como por ejemplo algunas primeras ediciones de 'El Retrato de Dorian Gray' y 'El Príncipe Feliz' y la primera colección de poesía de Oscar Wilde.

Pistas: Trinity College: el tour completo por el Trinity College cuesta 16 euros. El Colegio está abierto a los visitantes de abril a septiembre, de lunes a sábado de 8.30 a 17.00 h, y los domingos de 9.30 a 17.00 h. De octubre a marzo, de lunes a sábado de 9.30 a 17.00 h y los domingos de 12.00 a 16.30 h.

Marsh Library: la biblioteca está abierta al público de 9:30 a 17:00, de martes a viernes, y los sábados de 10:00 a 17:00. Cierra los domingos y festivos. Precio de la entrada: 7 € adultos. 4 € estudiantes y jubilados.

Información: Turismo de Irlanda.

La biblioteca se despliega en dos largas galerías, unidas por una pequeña sala de lectura. Los libros se disponen en estanterías de roble a ambos lados de la galería y cuentan con escaleras con ruedas, algo que para muchos visitantes recuerda al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería de Harry Potter. Incluso se cuenta que el fantasma de un anciano, que podría ser el mismísimo Narcissus Marsh, se sigue paseando a medianoche por las estanterías.

Lo que sí se puede comprobar es que la biblioteca cuenta con un jardín oculto, un espacio que disfrutaban los primeros bibliotecarios, pero ahora está abierto a los visitantes.