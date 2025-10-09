Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Trump anuncia un acuerdo «histórico» entre Israel y Hamás para la liberación de todos los rehenes y el repliegue israelí en Gaza

Los mejores cielos de España para disfrutar del astroturismo y ver las estrellas

Nuestro país cuenta con rincones sorprendentes por su baja contaminación lumínica, especialmente en zonas de la llamada 'España vaciada'

Málaga bajo las estrellas: un viaje celeste desde El Torcal

La Vía Láctea sobre un molino de viento en Consuegra
La Vía Láctea sobre un molino de viento en Consuegra Jacinto Marabel
Ana I. Martínez

Ana I. Martínez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los Pedroches (Córdoba), Sierra de Grazalema (Cádiz), Lodoso (Burgos), La Manchuela (Albacete), Sierra de Gredos (Ávila), isla de Tabarca (Alicante) y Valle del Leza (La Rioja). Estos son sólo algunos de los cielos de España más impresionantes. ... Esos enclaves únicos desde los que disfrutar de una lluvia de estrellas, cúmulos estelares e, incluso, ver el relieve lunar. El astroturismo «es mucho más que mirar estrellas», explica a ABC Miguel Ángel Pugnaire, autor, junto a Miguel Gil, de '65. Los cielos más bellos de España' (Alhenamedia).

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app