Los mejores cielos de España para disfrutar del astroturismo y ver las estrellas

Los Pedroches (Córdoba), Sierra de Grazalema (Cádiz), Lodoso (Burgos), La Manchuela (Albacete), Sierra de Gredos (Ávila), isla de Tabarca (Alicante) y Valle del Leza (La Rioja). Estos son sólo algunos de los cielos de España más impresionantes. ... Esos enclaves únicos desde los que disfrutar de una lluvia de estrellas, cúmulos estelares e, incluso, ver el relieve lunar. El astroturismo «es mucho más que mirar estrellas», explica a ABC Miguel Ángel Pugnaire, autor, junto a Miguel Gil, de '65. Los cielos más bellos de España' (Alhenamedia).

Ambos son también los promotores del Complejo Astronómico Los Coloraos en Gorafe (Granada). «Lo impulsamos para acercar la astronomía a todo tipo de público», explica Pugnaire. «Tenemos un observatorio con diversas cúpulas con las que realizamos observaciones y participamos en proyectos científicos. Organizamos experiencias originales que maridan la astronomía con la música, con los sentidos y con otras disciplinas, buscando que las personas no solo miren el cielo, sino que sientan que forman parte de él. En nuestra experiencia Sensoria, por ejemplo, el visitante se coloca un antifaz mientras escucha el cielo traducido a las notas de un piano, puede oler la Luna, Saturno o las grandes nubes donde nacen las estrellas, tocar meteoritos con sus propias manos y mucho más».

Se trata de una pionera guía de viajes exclusivamente de astroturismo con la que los viajeros y los más apasionados de esta temática descubrirán los enclaves más mágicos de la península y las islas para observar el cielo. Ambos autores proponen un viaje para redescubrir la España rural, apoyar a las comunidades locales y maravillarse con la inmensidad del universo.

«El cielo es también un patrimonio cultural y natural que debemos preservar con urgencia», dice el prólogo del libro. Y es que, aunque muchos no lo sepan, «el cielo está en peligro», apunta Pugnaire, médico de familia, astrónomo y amante de la naturaleza, a ABC. «La contaminación lumínica avanza de forma silenciosa y cada año perdemos un poco más del vínculo que siempre hemos tenido con las estrellas -explica-. Van saliendo leyes nuevas que tratan de proteger el cielo, aunque tenemos tendencia a pensar que cuanta más luz haya de noche es mejor, más seguro… En realidad es todo lo contrario. Un porcentaje enorme de niños, la gran mayoría de hecho, no han visto en su vida la Vía Láctea».

Lugares despoblados

Así, el libro analiza la importancia del astroturismo. «No se limita a la observación astronómica -escriben los autores-, si no que se mezcla con la naturaleza, la cultura y el patrimonio de cada lugar», convirtiéndose, así en una gran oportunidad para la llamada 'España vaciada' pues «los mejores cielos se conservan en esos lugares donde la urbanización no ha llegado con tanta fuerza», subraya el autor. «Y a la vez, el astroturismo puede ser una forma de revitalizarlos, de dar empleo y oportunidades. Lo bonito es que la gente se desplaza para mirar el cielo… y acaba redescubriendo el territorio».

El cielo desde el monumento natural de los Cuchillos de Vigán de Fuerteventura Nelson González

Este sentido, su gestión es clave porque «si se convierte en una moda sin conciencia ambiental, perderá sentido», afirma Pugnaire. «Pero bien planteado, es una herramienta para cuidar el cielo y dinamizar la economía rural -asegura-. El astroturismo, per se, es respetuoso con la naturaleza porque precisa cielos oscuros, escaso ruido y se disfruta más en esa España vaciada que ahora necesita ayuda. Puede haber masificación en eventos puntuales como el eclipse del año que viene, pero en una experiencia normal no es lo habitual y, además, haría que perdiera valor».

Según el experto, cada vez son más la personas interesadas en este tipo de turismo, «cuyo principal aliciente para viajar es la astronomía: puede ser visitar un observatorio, un centro astronómico o un lugar donde hay cielos maravillosos para vivir una experiencia con una empresa local. Es apto para todos los públicos y, como podemos ver en la guía, se puede disfrutar en cada provincia del país».

65 rutas con los cielos más bonitos

En el libro viene un mapa de España con todos los lugares donde disfrutar del astroturismo. Un total de 65 rutas (53 de ellas certificadas por la Fundación Starlight) a lo largo de 48 provincias españolas. «La cifra sorprende y, al mismo tiempo, debería hacernos sentir orgullosos. Mucha gente piensa que hay que viajar a Chile o a otros lugares exóticos para ver un cielo espectacular. España ofrece enclaves increíbles, desde sierras del norte hasta el desierto de Almería, y una calidad del cielo superior a la del resto de Europa», asegura Pugnaire, que lleva más de 15 años recorriendo y observando cielos.

Quedan fuera de este mapa «las áreas metropolitanas y sus alrededores». «Ahí la contaminación lumínica no permite disfrutar del cielo de calidad», explica. «Por eso insistimos en que el valor está en los espacios rurales -continúa-, que son los que aún mantienen ese patrimonio. Sin embargo, muchas ciudades ofrecen posibilidades para realizar un acercamiento a la astronomía, como museos, centros científicos u observaciones de luna desde lugares emblemáticos». Tal es el caso de la ciudad de Barcelona, por ejemplo, pues cuenta con el Observatorio Fabra, la Agrupación Astronómica de Barcelona y la de Sabadell.

Lluvia de estrellas en el Castillo de Albarracín (arriba); la iglesia de San Pedro Cultural de Becerril de Campos, Palencia, fue restaurada con elementos astronómicos (abajo izquierda); la Luna en el Castillo de Aracena, en Huelva (abajo derecha)

Pero, ¿cuáles son los destinos favoritos Pugnaire? «Es difícil de elegir», reconoce. «Los cielos más limpios suelen estar en zonas de interior, como ocurre en la meseta, donde hay grandes llanuras a buena altura y generalmente poca densidad de población. Sierra de Gredos, Sierra Morena, Pirineos, el Moncayo… Sería imposible mencionar todos e incluso se han quedado muchas en el tintero sin salir en la guía porque su oferta en el astroturismo no tenía tanto peso. Por otro lado, mirar a las estrellas escuchando el mar en la orilla tampoco tiene precio, como ocurre en Almería, en Costa da Morte, en las islas...».

Toca, eso sí, tomar nota de cuáles son los cielos más bellos de España para su contemplación. Pugnaire, que es también médico de familia, anima a sumarse al astroturismo para cuidar también de la salud mental. «Igual que recomiendo ejercicio físico o hábitos saludables, creo que contemplar el cielo es una práctica que ayuda a reducir ansiedad y estrés; además, lo compruebo continuamente en la gente que nos visita en el observatorio, se palpa en el ambiente cuando nos despedimos al terminar. En mis charlas sobre salud mental a menudo insto a mirar hacia arriba cuando cae la noche: pone las cosas en perspectiva. Además, no hace falta saber astronomía para beneficiarse. Basta con tumbarse, respirar y sentirse pequeño», concluye.