Descubre Soportújar, el pueblo de las brujas que plantó cara a la despoblación

Situado en la Alpujarra granadina, este enclave ha convertido su famosa Noche de las Brujas en un motor turístico que atrae a visitantes de toda España

Soportújar es conocido como el pueblo de las brujas Ayuntamiento de Soportújar/JESÚS
Ana I. Martínez

«Hace dos años tuvimos que suspender la Noche de las Brujas por peligro de avalancha de personas. Así que estamos un poco asustados por la cantidad de gente que pueda venir este año. ¡Aquí no cabemos tantos!». Así de sincero se muestra José ... Antonio Alonso en su entrevista con ABC. Este guía turístico se conoce al dedillo cada rincón de Soportújar, un municipio de la Alpujarra granadina. Quien lo visita, pronto se da cuenta de que no es un pueblo común.

