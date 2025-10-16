Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Juan del Val gana el Premio Planeta

Diez rincones de España con bancos y columpios espectaculares que debes visitar

Nadie puede resistirse a estos enclaves cuyas vistas resultan impresionantes

Los mejores cielos de España para disfrutar del astroturismo y ver las estrellas

Columpios y bancos en la comarca del Bages y Riaño
Columpios y bancos en la comarca del Bages y Riaño Carles Fortuny/MONTAÑA DE RIAÑO
Ana I. Martínez

Ana I. Martínez

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es muy probable que por redes sociales hayas visto algunas imágenes que parecen sacadas de cuento: una persona posando en un gran columpio cuyas vistas resultan impresionantes. Y es que a lo largo de la geografía española existen numerosos bancos y columpios como reclamo ... turístico. Nadie puede resistirse a estos enclaves mágicos que invitan a conocer ese pueblo, valle o municipio. He aquí una pequeña selección de algunos de los más bonitos de nuestro país. Incluso algunos de estos bancos y columpios de España pueden ser desconocidos para muchos.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app