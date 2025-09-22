Suscribete a
La cárcel real cacereña del siglo XVII que se convirtió en museo

En funcionamiento hasta 1981, esta prisión conserva su distribución original ofreciendo tres espacios expositivos, entre los que se incluyen las diferentes celdas en las que permanecieron los presos más temidos de la zona

Imagen de la entrada de la Cárcel Real de Coria, Cáceres
Rocío Jiménez

Ubicado en la provincia de Cáceres, Coria es un bello enclave histórico y monumental con más de dos milenios de historia, una ciudad para recorrer sin prisas, pero sin pausa porque los imprescindibles son muchos. Desde las murallas romanas que la cercan y ... sus cuatro puertas de entrada –San Pedro, de la Guía, de San Francisco y del Carmen–, pasando por el castillo de los Duques de Alba (siglo XV), cuya torre del homenaje destaca como emblema del dominio señorial, el convento de la Madre de Dios y el puente romano al que el río Alagón dejó huérfano tras el terremoto de Lisboa de 1755 –el cauce cambio de rumbo alejándose de la villa–, hasta la catedral de Santa María de la Asunción de Coria, donde se encuentra una de las reliquias más importantes de la cristiandad: el Sagrado Mantel.

