El mirador más impresionante del sur: parece flotar sobre el Mediterráneo

El mirador más impresionante del sur que parece flotar sobre el Mediterráneo, ofrece una oportunidad única para contemplar uno de los paisajes más espectaculares del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar en Almería. Desde este punto privilegiado, el mar se funde con un cielo de ... un azul intenso mientras sierras volcánicas se adentran en el agua, creando un escenario de belleza única.

En este punto se aprecia el Cerro de los Frailes, el pico más alto del parque con 493 metros de altitud. Este antiguo volcán, conocido popularmente como 'Las Teticas' o 'Las Hermanicas' por sus dos picos gemelos, domina el horizonte junto a otros relieves de nombres peculiares que despiertan la imaginación de navegantes y lugareños.

El mirador destaca por sus relieves volcánicos y paisajes subdesérticos, el contraste entre el mar, las sierras y la vegetación, y la presencia de abruptos acantilados y playas vírgenes cercanas. Desde lo alto se pueden contemplar acantilados de hasta 200 metros, el palmital de las estribaciones en contraste con la piedra volcánica, y pequeñas calas para el baño.

Su nombre proviene de un afloramiento de cuarzo amatista en las cercanías del mirador. Muy próximo se encuentra la histórica mina de Las Niñas, donde se descubrió oro en la zona por primera vez, y la proximidad de La Isleta del Moro, vinculada con la pesca tradicional y antiguas incursiones de piratas, convierte a este mirador en un punto estratégico tanto por su belleza como por su historia. Hay una zona cercana para estacionar vehículos al borde de la carretera, lo que facilita el acceso al lugar.

Junto al mirador se encuentra el punto de información La Amatista, un pequeño kiosco desde donde los visitantes pueden obtener información sobre el parque, publicaciones especializadas y recuerdos del lugar. Desde este enclave parten senderos como el Requena, que transcurre por una antigua vereda y ofrece vistas panorámicas del Valle de Rodalquilar, las canteras mineras del Cerro del Cinto y los macizos montañosos circundantes, y la Caldera de Majada Redonda, que muestra los restos de un volcán activo en el pasado con escarpadas paredes.

La zona cuenta con playas vírgenes, salinas y arrecifes que completan el entorno. Cabo de Gata-Níjar, el primer parque marítimo-terrestre declarado en Andalucía, ofrece desde este mirador una experiencia en la que naturaleza, geología e historia se encuentran en perfecta armonía, con el mar y el cielo fundiéndose en un azul que parece flotar sobre la costa almeriense.

Muy cerca del mirador de la Amatista se encuentra una población peculiar, muy pequeña, donde queda presente la fiebre del oro que se vivió en sus antiguas minas desde 1880 a 1990. Se trata de Rodalquilar, donde en los últimos años han ido proliferando diferentes bares y alojamientos, así como pintores, escritores y otro tipo de artesanos que han elegido este lugar para el desarrollo de su creatividad.

En este entorno se han rodado escenas de películas conocidas como 'La muerte tenía un precio' (1965) o 'Indiana Jones y la última cruzada' (1986). En Rodalquilar se encuentra además la oficina gestora del Parque Natural Cabo de Gata-Níjar y el jardín botánico del Albardinal, dedicado a la investigación y conservación de endemismos y plantas amenazadas de la flora almeriense.