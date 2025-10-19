La plaza de Cádiz considerada una de las más bonitas de Europa

La historia, la belleza, la autenticidad y la vida en mayúsculas se dan la mano para componer la sinfonía que da como resultado la ciudad de Cádiz. Un lugar único, en el que el simple hecho de pasear aspirando aromas marinos se convierte ... en un verdadero placer. Una ciudad que está repleta de rincones por descubrir y que se abren de manera rotunda al visitante.

La plaza de San Juan de Dios es uno de los lugares más emblemáticos de todo el casco urbano de Cádiz, que está considerada además -con toda la razón del mundo-, como una de las plazas más bonitas de toda Europa. Un lugar de encuentro, abierto y que sirve para entender la historia de la ciudad a lo largo de los últimos siglos.

En otros tiempos era denominada como la Plaza Mayor, aunque también se conocía por el nombre de La Corredera. Una plaza que, siguiendo el antiguo trazado urbano de la ciudad se encontraba junto a la Puerta del Mar, que se conoce en la actualidad como el Arco del Pópulo.

Las crónicas cuentan como en el siglo XVI, la plaza ya era uno de los lugares más importantes de actividad de la ciudad, muy bien conectado con el puerto y en el que se ubicaba el edificio desde el que se regían los designios de la ciudad, el ayuntamiento.

En el siglo XVIII Cádiz se convirtió prácticamente en la capital del mundo, ya que era la ciudad desde la que se dirigía el comercio con las Indias. Una urbe a la que llegaban mercancías preciosas y todo tipo de productos que llenaban los mercados. Unos años en los que también se ubicó en la plaza de San Juan de Dios el mercado, por lo que además de ser el centro administrativo, también se convirtió en el centro comercial.

Vista aérea de la plaza de San Juan de Dios, una de las plazas más importantes de la ciudad de Cádiz cádiz turismo

Hace poco más de una década, la plaza fue objeto de una interesante intervención, que realzó su belleza, expulsó de manera definitiva a los coches de la zona, convirtiéndose en un lugar de encuentro, peatonal, de disfrute y en el que tanto turistas como gaditanos pueden disfrutar de agradables paseos. Un lugar en el que las miradas se concentran tanto en el edificio que alberga el Ayuntamiento, la iglesia de San Juan de Dios y la Casa de los Pazo Miranda.

A todo ello se le une la presencia de numerosos restaurantes con terrazas y una gran fuente central. El conjunto se completa con el monumento dedicado al político gaditano Segismundo Moret, quien domina el paisaje de la plaza desde la altura. Un monumento que homenajea a un gaditano que ocupó el puesto de ministro de Ultramar en el gabinete que presidió el General Prim en 1870 y que pasó a la posteridad entre otras cosas por formar parte del equipo de políticos que dio los pasos necesarios para la abolición de la esclavitud en Puerto Rico. Entre los años 1905-1906 ocupó el cargo de presidente del gobierno.

La plaza de San Juan de Dios es un punto por el que cada día pasean cientos de turistas que llegan a la ciudad de Cádiz turismo de cádiiz

Una plaza que se ubica en terrenos que históricamente han sido ganados al mar, ya que en otras eras históricas, el lugar en el que se sitúa estaba ocupado por el mar. En la actualidad, es un punto muy concurrido, tanto por las personas que acuden a la plaza para disfrutar de su ocio, así como todos aquellos que se mueven por la ciudad, ya que se convierte también en la puerta de entrada al casco histórico.