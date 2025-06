La nueva vida cinco estrellas de Destino, el hotel emblema de Pachá: suites con piscina, gimnasio al aire libre y la fiesta de Marco Carola

«Nada se crea, nada se destruye, todo se transforma». Y así, como un ave fénix surgida del corazón de la noche ibicenca, renace un icono: el hotel Destino, la joya de la corona del grupo Pachá que cambia de nombre y también de categoría. ... Renombrado como Destino Five Ibiza tras la integración del imperio de la noche en Five Hotel and Resorts Group, el hotel da el salto desde las cuatro a las cinco estrellas gran lujo, tras una profunda renovación obrada en tiempo casi de récord, después de comenzar su remodelación en octubre de 2024 y volver a abrir el pasado 1 de junio. Lo ha hecho sin renunciar al legado de las cerezas, que están presentes en cada rincón del resort, y con una firme apuesta por la música electrónica, con la celebración cada jueves del Music On, la fiesta del dj Marco Carola que se celebra al aire libre junto a la piscina del complejo.

Situado en una ladera de Cap Martinet, el resort transmite toda la esencia de Ibiza con un absoluto predominio del blanco, y el toque que da las buganvillas que trepan por algunas de las 'casitas' en las que se sitúan las 159 habitaciones que componen el complejo, todas ellas con la arquitectura característica de la isla. Tras la renovación, Destino Five Ibiza dispone de hasta 10 tipologías de habitaciones, todas exteriores y las situadas en planta baja con terraza y hamaca. Las de mayor categoría son las Cherry Vista y Cherry Suites que homenajean a la icónica marca, con terrazas y piscinas privadas que miran hacia el mar. Todas las estancias cuentan con cama tamaño king (hay algunas tipo twin de camas separadas), minibar, cafetera de cápsulas y un espejo en el techo que mira hacia la cama. El precio parte de los 500 euros por noche de lunes a miércoles y se dispara el fin de semana por encima de los 1.000 euros. Cherry Suite de Destino ABC El hotel orbita alrededor de su piscina con forma de cereza como recordatorio (otro) de donde se está alojado. El servicio se comienza a dar a las 11:00 y a partir de mediodía se mimetiza con la atmósfera más Pachá con música electrónica en vivo y uno de los ambientes más VIP de la isla. Todos los huéspedes disponen de hamaca en la piscina (se recomienda reservar sobre todo en fin de semana) y también son gratuitas para los clientes alojados en el hotel Pacha. Para las personas no hospedadas, el precio de la tumbona parte de 80 euros por persona y día. Las más cotizadas son las que disponen de orientación hacia el mar, con vistas a la isla de la Formentera y a la propia ciudad de Ibiza. Noticia Relacionada Opium, la discoteca de los famosos arrasa en Barcelona Nacho Serrano El referente de la noche más exclusiva en la Ciudad Condal acoge un concierto de la superestrella Travis Scott Además, Playa Pacha (así es como se denomina a la zona de baño) cuenta con una carta de cócteles de autor que si bien no es muy amplia, merece la pena degustarla. También para el paladar, la apuesta gastronómica pasa por sabores muy mediterráneos (a destacar la selección de paellas), pero no deja de lado otras opciones como el sushi y los ceviches. El menú se puede disfrutar en la propia piscina o sentado en el espacio de restaurante que permanece operativo desde las doce de la mañana hasta la puesta de sol. Al caer la tarde, Destino sorprende con el restaurante Elia, de inspiración griega, situado en una terraza con vistas al mar donde se puede contemplar una imborrable puesta de sol, mientras se disfruta de una espectacular selección de cremas típicas del país heleno o de una musaka. ABC Terminando por el principio, la mañana comienza en el restaurante Cielo donde se sirve un desayuno tipo buffet con estaciones de cocina en directo, y con presencia de productos típicos de la isla ibicenca, como la sobrasada, la coca de pimientos o el flaó. La primera comida del día viene además amenizada con música en directo de tono muy relajado. Gimnasio al aire libre ABC La reforma integral de Destino Five Ibiza también ha generado nuevos espacios como una fogata para contemplar las estrellas y un gimnasio al aire libre con máquinas que están fabricadas con materiales que no abrasan la piel, por lo que el calor no supone un impedimento (o una excusa) para entrenar. Para el año que viene además se espera la inauguración de la zona spa. La otra gran clave de la renovación del hotel está en que ahora su funcionamiento depende al 100% de energía renovable (placas solares) y conserva millones de litros de agua a través de sistemas de reciclaje y reducción. Pacha ICONS Pero el gran atractivo de Destino Five Ibiza llega los jueves con la celebración del Music On, que reúne a un elenco de los mejores dj's a nivel mundial en el escenario al aire libre Pacha ICONS, y que lidera el italiano Marco Carola, el propio fundador de la fiesta. El aforo aproximado es de 3.500 personas, con precios que parten desde los 75 euros para la entrada normal y 250 para la VIP. La fiesta de Marco Carola comenzó oficialmente el pasado jueves 19 de junio, en una espectacular celebración a la que se sumó CamelPhat, dj nominado a un Grammy. La gran fiesta de Destino también se celebrará el 26 de junio; el 3, 10, 17, 24 y 31 de julio, y el 7, 14, 21 y 28 de agosto. La clausura correrá a cargo de Solomun el 25 de septiembre. Los que reservan directo en el hotel tienen acceso gratis a todos los eventos Pacha ICONS en Destino Five, y también a las fiestas de Pacha Ibiza, que este verano cuenta con residencias de Black Coffee, Pawsa, Blond:Ish, Chelina Manuhutu, Chris Stussy, Cloonee, Franky Rizardo, Gordo, Joey Daniel, Luciano, Loco Dice, Ilario Alicante, Paco Osuna y Vintage Culture. Reservar en Destino Five Ibiza te da acceso VIP gratuito a Pacha Ibiza, siempre que haya disponibilidad, solo para mayores de 18 años.

