Un hotel de Madrid y otro de Mallorca son los mejores en bienestar de España según los 'World Spa Awards 2025'

El Mandarin Oriental Ritz, de Madrid, y Finca Serena, de Mallorca, han ganado este año los premios 'World Spa' en España, el primero en la categoría de 'mejor spa en hotel' y el segundo en la de 'mejor spa en resort'.

En el caso del establecimiento madrileño, completamente renovado tras la pandemia, su área de 'wellness' se presenta como un reducto en medio del ajetreo de la capital. Bautizado 'The Beauty Concept Spa', cuenta con piscina, cabinas de tratamiento y una suite doble para tratamientos en pareja.

También, con 'duchas de sensaciones', sala de vapor y los programas más innovadores de relajación, cuidado de la piel y rejuvenecimiento. En cuanto a actividades, además del gimnasio 24 horas, ofrece sesiones de yoga, pilates y acupuntura.

Este es el segundo año consecutivo que el Único Spa de Finca Serena triunfa como resort español en estos premios mundiales de bienestar. El hotel, perteneciente a la cadena de lujo boutique Único Hotels, centra su valor en ser un refugio para el descanso, el autocuidado y la desconexión en el corazón de la isla balear.

Con sus 250 metros cuadrados de instalaciones con vistas panorámicas al jardín del hotel y al Llano (o Pla) de Mallorca, cuenta con piscina climatizada con chimenea, sauna, gimnasio, cabinas para tratamientos (entre ellos un masaje con piedras de sal) y un porche con hamacas. Su propuesta incluye actividades como yoga o baño hammam.

En los 'World Spa Awards 2025', en la categoría de España, también han resultado ganadores el spa murciano Rosa Day, como mejor servicio, y el centro SHA Wellness, situado en Alicante, que se llevó también el título de 'mejor clínica de bienestar' a nivel mundial.

Los spas de los hoteles constituyen un servicio en torno al cual gira el turismo del bienestar, animado por la tendencia que hay actualmente a cuidar mente y cuerpo. Apoyados en la tecnología y en especialistas en cosmética, ejercicio, rejuvenecimiento y estética, brindan tratamientos e instalaciones tanto a los huéspedes como a los visitantes, ya que están abiertos al público en general.

