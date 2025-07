El hotel andaluz que parece un pueblo blanco, tiene un restaurante Michelin, caballos y spa en plena sierra

Málaga es famosa por sus deseadas playas y por su pujante capital, pero esconde un tesoro ideal para el descanso y el disfrute pausado y reconfortante en su interior, recorrido por sierras y pueblos blancos. Uno de los hoteles de lujo que mejor ... representa esta propuesta y el auténtico espíritu andaluz es Finca La Bobadilla, que a punto de cumplir 40 años se renueva completamente para potenciar su identidad y exclusividad.

El complejo, que simula una antigua alquería con su cortijo y sus edificios encalados, en una increíble propiedad de 350 hectáreas, se ha convertido esta temporada en el favorito de quienes buscan un plan distinto al de sol y playa para disfrutar en familia.

La nueva etapa se debe a su traspaso al cuidado portfolio del grupo Único Hotels, de Pau Guardans, especializado en hoteles boutique «con historia y personalidad» como este, antes en manos de Barceló Hotel Group.

Lobby del hotel Finca La Bobadilla, uno de sus patios con fuente y sus caballos

El complejo, ubicado en la sierra de la Loja, entre Archidona (Málaga) y Loja (Granada), está a 45 minutos del aeropuerto de Málaga y a menos de media hora en tren de Córdoba o de Granada, y es miembro de The Leading Hotels of the World. Con 75 habitaciones y suites (desde 400 euros la noche), centra su oferta en el descanso, los planes de naturaleza y deporte, la gastronomía y los servicios de 'wellness'.

Una de las suites de Finca La Bobadilla, su restaurante El Mirador y mesa en su estrella Michelin La Finca

De estilo mudéjar, con suelos de terracota, paredes blancas, fuentes de piedra, maderas naturales y arcos en las galerías, además de amplios jardines con olivos y encinas centenarias, el establecimiento de cinco estrellas ofrece paseos a caballo -tiene su propio centro ecuestre-, en 4x4 o en bicicleta y rutas de senderismo para apreciar su verde entorno.

También, tratamientos de estética y bienestar en su renovado spa, bautizado Flow, donde además se organizan retiros de yoga (hay sesiones gratuitas para los huéspedes al amanecer) y otras disciplinas y hay un moderno gimnasio.

En cuanto a su gastronomía, apuesta por producto de cercanía y cocina andaluza, tanto en su restaurante El Mirador, junto a la piscina, como en el picoteo del bar La Plaza. Pero además ostenta un gastronómico con estrella Michelin, La Finca, a cargo del chef Fernando Arjona.

Es un hotel-destino, con planes y servicios para todos. Así, para los más pequeños además de caballos hay burros, gallinas, un huerto y un Kids Club con actividades pensadas para ellos.