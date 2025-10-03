El patinete eléctrico de lujo que corre más que un coche y cuesta 25.000 euros
Da factura británica, este vehículo de dos ruedas no apto para la ciudad ofrece además 240 kilómetros de autonomía y un diseño robusto con monocasco de aluminio
Solo apto para valientes y conductores expertos, esta debería ser la frase que acompañe al nuevo patinete eléctrico de alta gama de la marca británica Bo, una compañía que nació en 2019 de la mano de profesionales que venían de la Fórmula 1, Nike y Jaguar, entre otras empresas, y que presentó su primer modelo, el Bo M hace ya tres años. Diseñado así por exingenieros de carreras, el B The Turbo, nombre con el que ha sido bautizado, no es apto para todos los bolsillos, ya que por sus características también vale más que muchos vehículos de cuatro ruedas: 29.500 dólares (unos 25.000 euros al cambio actual).
Este patinete se basa en una base probada, una evolución optimizada para la velocidad de los mismos componentes de chasis utilizados en el Bo Model-M, pero en este caso pensado para carretera. Presenta un monocasco realizado en aluminio de aspecto robusto que no se puede plegar por razones de seguridad. Del frontal destaca una toma de aire ubicada en la parte inferior e inspirada en el diseño de entrada del conducto de freno de un Fórmula 1.
The Turbo tiene una relación potencia-peso mayor que la de un Bugatti Veyron ya que incorpora un motor dual con especificaciones de competición. Más de 24.000 W de su motor ofrecen una aceleración de vértigo, mientras que el control de tracción avanzado ajusta el equilibrio de potencia a la rueda con mayor agarre, lo que da como resultado un empuje máximo.
Está equipado también con una batería de 1,8 kWh ofreciendo una autonomía de unos 240 kilómetros y lo que es más espectacular si cabe, puede, según sus creadores, alcanzar una velocidad máxima de 160 km/h, una cifra con la que supera a muchos vehículos de cuatro ruedas y que le podría convertir en uno de los más rápidos del mundo. Este verano se han hecho pruebas en Goodwood y ha logrado alcanzar los 140 km/h, por lo que son optimistas de que sí llegue a la cifra marcada.
Otras características son frenos de disco Hope V4 de cuatro pistones delanteros y traseros que ofrecen un rendimiento de frenado excepcional, el sistema patentado Bo Safesteer para proporcionar estabilidad al acelerar y frenar y rotores flotantes diseñados para refrigerarse durante frenadas repetidas de alta energía.
