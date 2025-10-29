El Ferrari SC40, el último hypercar de lujo one-off del Cavallino Rampante: no hay otro igual en todo el mundo

En Summum te hemos hablado largo y tendido de la última gran tendencia luxury en la industria del automóvil: las ediciones especiales únicas, 100% personalizadas por el cliente. No hay fábrica de primer orden que no disponga en la actualidad de un equipo de ... ingenieros y diseñadores para dar forma a los deseos de sus clientes más especiales. Desde Rolls-Royce y su servicio Bespoke hasta Ferrari, que cuenta con su Centro de Diseño dirigido por Flavio Manzoni.

Manzoni es precisamente el prestigioso diseñador que ha liderado proyectos únicos recientes del Cavallino Rampante como el último Ferrari Purosangue del cantante Maluma, que ha apostado por un color verde muy especial que empieza a aflorar como el nuevo tono de moda en la fábrica de Maranello.

Es en el Centro de Diseño de Ferrari donde se da forma, mano a mano con el cliente, la unidad especial que se quiere llevar a casa, o bien que se desea subastar, como ocurrió este mismo año, durante la Monterrey Car Week, con el Daytona SP3 edición 599+1, el Ferrari nuevo más caro jamás subastado. Son los llamados Ferrari one-off, cuyos precios rara vez, por decir nunca, trascienden: tienen un valor incalculable que, además, se multiplica por no existir ejemplar igual en el mundo.

Es este mismo espacio privilegiado dentro de la fábrica de Maranello, que acaba de presentar al mundo el nuevo Ferrari Testarossa, donde se ha dado forma a la última edición exclusiva de Ferrari, el SC40, un hypercar impulsado por un motor V6 central trasero que toma su arquitectura, chasis y sistema de propulsión del 296 GTB.

Como todos los Ferrari one-off, el SC40 ha nacido de la idea de un cliente ejecutada a medida por los diseñadores de Maranello, que, una vez definidas las proporciones y formas del coche, elaboran planos detallados y un boceto del coche antes de fabricarlo. Es tal el nivel de lujo del proceso que dura, según informa Ferrari, una media de dos años.

Un homenaje al F40

Como te podías imaginar al leer el nombre con el que se ha bautizado a esta nueva edición especial de Ferrari, el SC40 rinde homenaje al legendario F40, el modelo que el Cavallino Rampante presentó al mundo en 1987.

De este modelo, explica la casa italiana, el SC40 toma inspiración en detalles como «sus líneas nítidas y angulares». Estas se combinan con transiciones de superficie más suaves, algo que, según Ferrari, «le da al coche una sensación contemporánea y una identidad fuerte e inconfundible» al coche de lujo.

Parte trasera del Ferrari SC40 ferrari

El diseño del hypercar, más allá de que tenga reminiscencias al F40 o a otros modelos de la casa, es «nuevo y único». Así lo confirma Ferrari, que ha inscrito en relieve el nombre del deportivo en el lateral de su alerón trasero, otro guiño al F40, si bien «el objetivo no era crear una reinterpretación literal, sino un modelo con personalidad propia», puntualiza el Cavallino Rampante.

Esto lo ha conseguido el equipo del Centro de Diseño de Ferrari mediante un diseño de estética industrial que toma detalles del 296 GTB, con volúmenes robustos y cuadrados, poco fluidos, de aspecto más geométrico y rígido,, con una clara reminiscencia a líneas propias de modelos de finales del siglo pasado.

Ferrari explica que el SC40 destaca también por su morro largo y bajo, una parte del coche «equilibrada por un voladizo trasero corto y un alerón trasero alto y fijo, pintado en el Blanco SC40 exclusivo del coche, que fluye desde los flancos de la carrocería».

El color, un blanco único hasta la fecha, es otra de las grandes señas de identidad diferenciales de este hypercar fabricado al gusto y medida del cliente que lo ha adquirido a través del programa de Proyectos Especiales de la casa de Maranello. «Presenta una tonalidad fresca que acentúa las curvas de la carrocería bajo la luz del sol, recordando el color del carbono-kevlar utilizado en el interior», afirma Ferrari de este tono creado en exclusiva para el SC40..

En la parte trasera, el vehículo incluye una malla abierta que permite vislumbrar los componentes mecánicos del coche, incluyendo el citado motor V6, que se muestra a través de unas lamas ahumadas a juego con la toma de aire inferior del coche. Unas lamas de tamaño inferior talladas en las aletas traseras, próximas a los pasos de rueda, completan el diseño de la parte posterior del Ferrari SC40, que también incluye un escape central fabricado en materiales como el titania y la fibra de carbono, y las luces traseras similares a las del 296 GTB.

El nuevo Ferrari, al detalle ferrari

De este Ferrari único en el mundo destacan también a nivel estético sus tomas de aire laterales, y las líneas verticales, «que delinean con precisión los bordes definidos de las aletas delanteras, los cortes de las puertas y la tapa del motor», explica Ferrari. Y no hay que olvidarse de las llantas, diseñas en exclusiva para este hypercar: «combinan metal cepillado en las superficies con corte de diamante con radios negros que realzan su forma geométrica», apuntan desde el Cavallino Rampante al respecto.

Además, del morro o parte delantera del SC40, los datos delanteros ubicados en las esquinas exteriores son el elemento más destacado. Especialmente, gracias a la carcasa negra que los integra y se alarga hasta conectar con la toma de aire inferior del deportivo, una pieza que abarca la totalidad del parachoques delantero.

Del interior, el Cavallino Rampante explica que su Centro de Diseño ha optado por utilizar el Kevlar, otro detalle que evoca al F40. Su presencia es mayoritaria en el SC40: se utiliza en los reposapiés, detrás de los asientos, en algunas partes de las alfombrillas, en el volante, en el compartimento del motor y el maletero e incluso en algunas inserciones del salpicadero.

La tapicería, por su parte, combina Alcantara® color carbón y un tejido técnico Jacquard rojo, informa Ferrari, cuyos diseñadores han incluido el emblema de la casa, el Cavallino Rampante, en los reposacabezas de su nuevo hypercar one-off, donde también han incluido el nombre del coche.