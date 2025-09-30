El yate valorado en 22 millones de euros en el que Victoria y David Beckham desconectan de sus negocios

Solo David Beckham sabe si bautiza a sus yates Seven («Siete») por ser el nombre de su única hija, la más pequeña de sus cuatro vástagos, o por ser su número favorito, aquel que lució durante muchos años en la selección inglesa y el Manchester United. Hablamos de yates en plural porque, recientemente, el matrimonio Beckham adquirió uno de las embarcaciones más espectaculares de cuantas se han fabricado en los últimos años: el elegante Riva 130' Bellissima, un barco valorado en más de 20 millones de euros en el mercado de segunda mano.

Fue el año pasado, en 2024, cuando, gracias a las fotos publicadas por los Beckham de sus reuniones familiares en alta mar, pudimos comprobar que la familia ya no navegaba en su primer yate de lujo, el Riva Argo 90 bautizado como Seven. Esto último, el nombre, es lo único que se mantenía entre una embarcación y otra, con grandes diferencias de tamaño y lujo. No en vano, el Argo 90 tiene un precio de 7 millones de euros, aproximadamente, de segunda mano, la tercera parte de lo que cuesta el nuevo yate de lujo de David y Victoria Beckham, el 130' Bellissima.

Ambas son obras de ingeniería náutica de lujo del astillero italiano Riva, propiedad del grupo Ferretti, con el que David Beckham mantiene una estrecha relación. No en vano, hace unos años, el conglomerado empresarial transalpino donó uno de sus yates para apoyar el «7: The David Beckham UNICEF Fund», una iniciativa benéfica fruto de la colaboración, a su vez, entre el exfutbolista y la ONG.

En aquel momento, David Beckham y familia ya surcaban las costas de Miami y de su adorada Italia en el Riva Argo 90, la embarcación que cambiaron cuando el astillero La Spezia lanzó al mercado el 130' Bellissima, un yate de lujo de 40 metros de eslora que fue presentado en 2023.

130' Bellissima riva yatch

Así es el nuevo yate de los Beckham

Finalista de los Boat International Design & Innovation Awards 2024 por el diseño exterior excepcional de yate a motor (yates de de 40 a 59,9 m), el 130' Bellissima lleva la firma de Mauro Micheli y Sergio Beretta, fundadores de Officina Italiana Design y responsables de toda la flota de Riva desde finales del siglo XX.

Con sus 40 metros de eslora y manga de 8 metros, el grupo Ferretti explica que su nuevo «buque insignia» es el primer flybridge de planeo de la gama que se extiende en tres puentes reales.

Del diseño del casco destacan sus materiales —fibra de carbono, acero y cristal—, donde se dibujan dos líneas gruesas horizontales de color negro, el tono característico de las ventanas de este yate de lujo que cuenta también con un parabrisas realizado con cristales esféricos. «En popa, las potencias laterales totalmente de cristal resaltan el aerodinamismo y la elegancia de la embarcación, mientras los detalles de fibra de carbono y el hardtop de estilo exquisitamente deportivo le proporcionan dinamismo y carácter», apunta el grupo Ferretti de la creación de Riva.

En las cubiertas del barco de los Beckham, no falta detalle. La popa, abierta al mar, cuenta con un beach club y la cabina de piloto de grandes proporciones (más de 60 metros cuadrados). En la proa, la embarcación tiene, entre otros espacios, un salón comunitario y un amplísimo solarium con jacuzzi. Además, los huéspedes pueden disfrutar del comedor, con capacidad para hasta diez personas, ubicado en el puente superior junto a otra zona de descanso y relax.

Imagen aérea del yate de los Beckham riva-yacht

En el interior, el yate de lujo de Victoria y David Beckham acoge la luz natural a través de sus grandes ventanales. El acero, la madera brillante y el cuero son los materiales protagonistas. Se aprecia en el espacio comunitario más lujoso del 130' Bellissima, el salón del puente principal, que cuenta con una vista panorámica a 270 grados y más de dos metros de altura. «Es un espacio único en su género, en el centro del cual resalta una gran escalera con peldaños de mármol brillante que no sólo conecta los puentes, sino que resulta un magnífico elemento arquitectónico», presume el grupo Ferretti.

En cuanto a las cabinas, el yate dispone la suite en el armador del puente principal y cuatro cabinas de invitados (o familiares en el caso de los Beckham, que suelen navegar con sus hijos y las parejas de estos) están localizadas en el puente inferior. Todas tienen baño privado, al igual que las tres cabinas de la tripulación, que también disfruta de un salón en la zona de proa cuya comunicación está completamente aislada de la zona que no es para los trabajadores a bordo.

Para los curiosos de la velocidad en la navegación marítima, el Riva 130' Bellissima está propulsado por dos MTU 16V 2000 M96L que ofrecen una potencia de 2.638 mhp cada uno, lo cual garantiza una velocidad máxima de 22,5 nudos y 20 nudos de crucero, según el astillero.

«Con sus líneas deportivas, pero al mismo tiempo sumamente elegantes, Riva 130' Bellissima es el sueño de cualquier armador que desea navegar con prestaciones excepcionales y sintiéndose en casa», dijo del yate de los Beckham Alberto Galassi, CEO de Ferretti Group, coincidiendo con su botadura en 2023 de la joya de la flota de la casa italiana, a la que se mantienen fiel David Beckham y familia.