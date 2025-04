La coches de lujo de Raphinha, la estrella brasileña atípica en el fútbol que triunfa en el Barcelona

Raphinha no es un futbolista brasileño al uso. Su origen humilde —nació en el barrio de Restinga, en la ciudad de Porto Alegre, en 1996— no dista del de las decenas de estrellas cariocas que ha dado el balompié a lo largo de la ... historia. Tampoco su imagen, atrevida y alegre, amante de los tatuajes y la ropa estampada, además de complementos como los pañuelos para la cabeza, las trenzas en el pelo o las joyas llamativas. Sin embargo, su trayectoria profesional es muy diferente a la de Vinicius, Neymar o Ronaldo, por citar tres astros brasileños del fútbol de distinta época que llegaron a Europa ya como estrellas de su deporte siendo apenas unos adolescentes. Raphinha no. La mejor temporada del jugador del Barcelona, la que está en curso, ha llegado con 28 años. Antes, tuvo que triunfar en Portugal, Francia y, sobre todo, Inglaterra, donde se convirtió en una estrella del Leeds antes de fichar por el Barça.

