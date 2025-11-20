¿Por qué un tocadiscos de lujo puede llegar a costar 10.000 euros?

Los limites del lujo y el diseño son infinitos. Inspirado el la delicada luz y fugaz belleza de las luciérnagas, de quien recibe su nombre en japonés, el giradiscos 'Hotaru' es el nuevo objeto de deseo que la casa Audio-Technica trae ahora ... a Europa. Limitado a una producción de tan solo 1000 unidades, -es aquí donde también reside su exclusividad-, el nuevo aparato es mucho más que diseño y ha sido fabricado «prestando especial atención al sonido, la calidad y los detalles«, tal y como explican desde la marca.

Se trata de un giradiscos todo en uno que cuenta con un plato giratorio, un amplificador y altavoces integrados, y su estructura flotante basada en la repulsión magnética suprime las vibraciones tanto de los altavoces como de fuentes externas, preservando la integridad del paisaje sonoro.

Detalles del nuevo tocadiscos Hotaru (9.999 euros) Audio-Technica

Al optimizar el diseño interno de la carcasa para maximizar la capacidad de los altavoces dentro de su tamaño compacto, Hotaru ofrece una potente experiencia sonora. El plato se acciona mediante un subplato oculto de tracción por correa, que minimiza el efecto de las vibraciones del motor y preserva tanto el rendimiento sonoro como la estética. El ligero brazo de fibra de carbono y la aguja AT- VM740xML se combinan para proporcionar un seguimiento perfecto. En el momento en que la aguja toca el disco, un espacio lleno de sonido y luz cobra vida y, al sincronizar la luz con la música, el giradiscos enriquece visualmente la experiencia auditiva y crea momentos memorables.

Entre sus principales características destacan su sistema de repulsión magnética, la sincronización de la luz con la música con tres modos de iluminación, utilizando una paleta de colores de 20 tonos; un material de alta calidad: fabricado con acrílico meticulosamente elaborado, altavoces integrados de aluminio de alta calidad y patas de latón macizo; un brazo recto, fabricado en fibra de carbono ligera y de alta rigidez; y su método de accionamiento por subplato con correa oculta minimiza el efecto de las vibraciones del motor, al tiempo que preserva el rendimiento sonoro.

Su precio de venta al público recomendado es de 9999 euros y solo estará disponible en edición limitada de mil unidades en todo el mundo. Fundada en Japón en 1962, Audio-Technica es un grupo mundial de empresas dedicadas a la creación de micrófonos, auriculares, sistemas inalámbricos, mezcladores, giradiscos, cápsulas fonográficas y otros productos electrónicos de altas prestaciones que ha tenido una gran acogida en la última Semana del Diseño de Milán.