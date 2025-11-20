Suscribete a
¿Por qué un tocadiscos de lujo puede llegar a costar 10.000 euros?

Tras su debut en la Semana del Diseño de Milán, Audio-Technica trae a Europa su «giradiscos flotante», una edición limitada a la venta por 9.999 euros

El tocadiscos Hotaru
El tocadiscos Hotaru Audio-Technica
María I. Ortiz

Los limites del lujo y el diseño son infinitos. Inspirado el la delicada luz y fugaz belleza de las luciérnagas, de quien recibe su nombre en japonés, el giradiscos 'Hotaru' es el nuevo objeto de deseo que la casa Audio-Technica trae ahora ... a Europa. Limitado a una producción de tan solo 1000 unidades, -es aquí donde también reside su exclusividad-, el nuevo aparato es mucho más que diseño y ha sido fabricado «prestando especial atención al sonido, la calidad y los detalles«, tal y como explican desde la marca.

