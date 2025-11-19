Suscribete a
Coches, joyas y relojes a subasta: así será la primera cita para los coleccionistas más ricos del mundo que tendrá lugar en Abu Dabi

Un Mclaren F1 y un conjunto de relojes de Patek Philippe valorados en 20 millones son algunas de las piezas más importantes de la subasta que tendrá lugar en esta primera edición de la Semana del Coleccionista de Abu Dabi

Las zapatillas de Michael Jordan, el Rolex de Paul Newman o la chaqueta de Michael Jackson: subastas que han hecho historia más allá del bolso Birkin

Los coches y los relojes son algunos de los objetos más deseados de la cita
Los coches y los relojes son algunos de los objetos más deseados de la cita
Rubén García

Rubén García

Madrid

De igual forma que está ocurriendo con los pisos y viviendas de lujo y el sector inmobiliario, que está aprovechando la convivencia en el tiempo de las redes sociales y el auge del interés por lo premium, las casas de subastas de artículos de ... lujo están aprovechando esta ola también a su favor. Hasta el punto es así que ya no son este tipo de eventos algo lejano al público general, cerrado y acotado a los pocos bolsillos que pueden acceder a una pintura de un artista de renombre. Ahora, las subastas son un espectáculo más en sí mismas, y también una fuente de información y contenido de interés general gracias a la comunicación que hacen de las pujas que organizan las casas más reputadas del sector. También ha ayudado a su expansión mediática que hayan ampliado miras en lo que respecta a su contenido: los coches de lujo y los objetos icónicos como bolsas, relojes o joyas son protagonistas en los lotes de las subastas contemporáneas, donde el arte, por descontado, sigue teniendo también su lugar de privilegio reservado.

