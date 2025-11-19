Coches, joyas y relojes a subasta: así será la primera cita para los coleccionistas más ricos del mundo que tendrá lugar en Abu Dabi

De igual forma que está ocurriendo con los pisos y viviendas de lujo y el sector inmobiliario, que está aprovechando la convivencia en el tiempo de las redes sociales y el auge del interés por lo premium, las casas de subastas de artículos de ... lujo están aprovechando esta ola también a su favor. Hasta el punto es así que ya no son este tipo de eventos algo lejano al público general, cerrado y acotado a los pocos bolsillos que pueden acceder a una pintura de un artista de renombre. Ahora, las subastas son un espectáculo más en sí mismas, y también una fuente de información y contenido de interés general gracias a la comunicación que hacen de las pujas que organizan las casas más reputadas del sector. También ha ayudado a su expansión mediática que hayan ampliado miras en lo que respecta a su contenido: los coches de lujo y los objetos icónicos como bolsas, relojes o joyas son protagonistas en los lotes de las subastas contemporáneas, donde el arte, por descontado, sigue teniendo también su lugar de privilegio reservado.

En este contexto, no sorprende que las casas de subastas organicen pujas cada vez más importantes. Ocurre, por ejemplo, en los eventos automovilísticos más prestigiosos del calendario mundial, como la Monterey Car Week. Aunque no hay precedentes de lo que va a ocurrir en Abu Dabi en la primera semana de diciembre, coincidiendo con el Gran Premio de Formula 1, la cumbre del Instituto Milken para Oriente Medio y África 2025, y la Semana Financiera de Abu Dabi: la Semana del Coleccionista, un evento hiperexclusivo que incluye una gran subasta organizada por Sotheby's en la que se van a poner a la venta joyas, relojes, piezas de arte, accesorios y coches únicos.

Con el apoyo de la Oficina de Inversiones de Abu Dabi (ADIO), la Semana del Coleccionista de Abu Dabi se celebrará en el entorno del St. Regis Saadiyat Island Resort, un escenario idílico para albergar una de las subastas más importantes de las que se han celebrado a lo largo del año 2025, como demuestran los lotes que se pondrán a la venta.

La gran subasta de Sotheby's en Abu Dabi incluye varios lotes con varios objetos cuyo precio de salida superan ampliamente el millón de euros. Estos son los más especiales y caros, incluyendo uno de los cuatro bolsos Birkin que llevó a lo largo de su vida Jane Birkin, un McLaren F1 del año 1994 y una colección de relojes Patek Philippe realmente especiales.

Bolso original de Jane Birkin

Tras la venta del Birkin original, que este mismo año se vendió en una subasta por 8 millones de euros —el bolso más caro de la historia hasta la fecha—, Jane Birkin tuvo cuatro unidades del bolso al que dio nombre. Uno de ellos se venderá en Abu Dabi durante la Semana del Coleccionista.

El bolso Birkin a subasta sotheby's

'Le Birkin Voyageur', cuyo precio estimado según Sotheby's puede alcanzar los 380.000 euros, es de color negro, y fue un obsequio de Hermès a Jane Birkin, que firmó una dedicatoria en el interior de la pieza cuando se puso a la venta en una subasta benéfica en el año 2007. «A la FIDH (Federación Internacional de Derechos Humanos), en todo el mundo… Mi bolso Birkin, que ha viajado conmigo por todo el mundo… Con amor, Jane B», dice la firma.

Un conjunto de Patek Phillipe de más de 10 millones de euros

La colección de relojes y joyas que se subastará en Abu Dabi es excepcional. El lote, cuyos objetos pertenecen a un único propietario, incluye piezas de Tiffany&Co, Cartier, Van Cleef&Arpels o Harry Winston, entre otras manufacturas de joyería y relojería de alta gama.

Lote de relojes de Patek Philippe sotheby's

La colección, que también incluye diamantes raros y piedras preciosas, destaca especialmente por un conjunto de relojes «extremadamente raro», recalca la casa de subastas, de Patek Phillipe. Son cuatro relojes de doble esfera en oro amarillo de 18 quilates, oro rosa, oro blanco y platino, con 21 compilaciones y sonería Westminster, entre otros detalles.

El valor estimado del conjunto explica su nivel de exclusividad: entre 10 y 20 millones de dólares (un mínimo de 8,6 millones de euros y algo más de 17 millones de euros como precio tope estimado).

Coches valorados en más de 10 millones

Aston Martin, Bentley, Porsche, Mercedes, Ford, Ferrari y McLaren son algunas de las fábricas de coches de lujo con presencia en el sobresaliente lote de vehículos que se subastarán en la Semana del Coleccionista de Abu Dabi.

Hay varias joyas de cuatro ruedas en el lote: por ejemplo, un Ferrari F40 de 1990 cuyo valor estimado ronda los 3 millones de euros, umbral que supera ligeramente el Ferrari LaFerrari incluido en la puja, y algo menos del valor estimado de otro coche icónico de Maranello, el Monza SP2. Un SF90 XX Spider valorado en más de un millón y medio de euros, y un 812 Competizione también por encima del millón son otros de los modelos del Cavallino Rampante que se subastarán en Abu Dabi.

Ferrari Monza SP2 sotheby's

Sin embargo, y sin que sirva de precedente, pese a la impresionante lista de modelos de Ferrari incluidos en la subasta, las tres piezas más especiales del lote están firmadas por McLaren, Gordon Murray Automotive y Pagani respectivamente.

Un Zonda Riviera de Pagani del año 2006 valorado en un precio superior a los 9 millones de euros será el segundo coche más caro subastado en Abu Dabi. Se trata de un modelo tan exclusivo que no hay dos iguales con esta configuración porque salió del programa Unico de la marca, donde se elaboran coches mano a mano con los clientes de la casa.

Por eso, no hay otro Riviera en color blanco perla con detalles azules e interior de cuero, fibra de carbono y Alcantara azul oscuro.

Zonda Riviera de Pagani sotheby's

También es una rareza muy especial el Gordon Murray Automotive T.50 que se espera que alcance los 5 millones de dólares en la subasta de Abu Dabi. Es la primera vez que se ofrece en una subasta uno de los coches de la marca fundada por el diseñador de superdeportivos que le da nombre, Gordon Murray. Y se trata del número 35 de las 100 unidades producidas de este bólido, «sucesor espiritual», como dice Sotheby's, del famoso McLaren F1, diseñado por la misma mente allá por los años 90 del siglo pasado.

Con un motor Cosworth V-12 de 4.0 litros ultraligero y 661 CV de potencia, este T.50 está diseñado en color gris Harrier y detalles en carbono brillante con un interior en cuero Alcantara color carbón, negro cromita y naranja Matrix. Matriculado en Dinamarca, solo tiene 217 kilómetros recorridos.

Gordon Murray Automotive T.50 sotheby's

Es precisamente un McLaren F1 del año 1994 diseñado por Gordon Murray la pieza más cara de toda la subasta programada en Abu Dabi. Este deportivo, el más rápido del planeta en su momento, es historia del automovilismo del siglo XX porque trasladó la tecnología de la Fórmula 1 y la construcción en fibra de carbono al mercado comercial.

Con una velocidad punta de 391 km/h —gracias a los 627 CV del motor BMW V12 de 6.064 cc— y un diseño inconfundible, el McLaren F1 forma parte del olimpo de los mejores deportivos clásicos de la historia, a la altura de modelos como el 250 GTO de Ferrari, el coche más caro jamás subastado de los fabricados en Maranello.

La unidad del McLaren F1 que se subastará en Abu Dabi tiene una historia única: perteneció en origen a la Familia Real de Brunei —en color amarillo titanio sobre negro—, y antes del cambio de color que sufrió, el coche tenía un autógrafo de Michael Schumacher en el umbral de una de sus puertas. Reconstruido en Woking por McLaren en 2007, se pintó de color balnco Ibis y, actualmente, todavía se puede contemplar en su maletero izquierdo una firma de otro campeón de la F1, Lewis Hamilton.

McLaren F1 de 1994 sotheby's

Por todo ello, el decimocuarto de los 64 ejemplares con especificaciones de carretera del McLaren F1 tiene un precio estimado de unos 20 millones de euros, aunque habrá que esperar a que se celebre la Semana del Coleccionista de Dubai para confirmar el precio que alcanza esta pieza única en el mundo del motor.