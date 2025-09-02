Las experiencias más exclusivas para vivir la Copa Mundial de la FIFA 2026

El próximo año tendrá lugar uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, la Copa Mundial de la FIFA 2026 que será, además, el más grande de la historia por contar con 48 selecciones y 16 sedes en tres países distintos y que no solo concentrará a millones de aficionados, sino que también moverá grandes cantidades de dinero. On Location, compañía especializada en hospitalidad, ha presentado una serie de experiencias VIP para las tres naciones anfitrionas – México, Estados Unidos y Canadá– con las que busca ofrecer a los amantes del fútbol vivencias únicas para recordar toda la vida, experiencias cuyos precios comienzan en los 1.350 dólares por persona (unos 1160 euros al cambio actual) y que prometen cumplir las expectativas de sus clientes e incluso superarlas.

Los precios de estas experiencias deportivas parten en unos 1500 dólares onlocation

En primer lugar, se puede escoger entre diferentes opciones en función de la cantidad de partidos que se desea ver. Así, están: Single Match, para asistir al partido que se elija cuyo precio arranca en los 1.160 euros por persona, Venue Series, que es un abono que incluye de 4 a 9 partidos (dependiendo del estadio) y cuesta desde 7.100 euros, o Follow my team series, un abono que permite disfrutar de los tres partidos de la fase de grupos y un partido de dieciseisavos de final y que cuesta desde 5.800 euros. Las tres opciones ofrecen barra libre de comida y bebida, recibimiento especial, obsequios conmemorativos, asientos preferentes en las mejores ubicaciones de cada estadio e incluso la presencia de invitados sorpresa.

Las 16 sedes cuentan con salas de lujo con gastronomía de primer nivel y barra libre onlocation

Cada una de las 16 sedes ofrecen, por otro lado, múltiples salones que combinan comodidad y lujo y un acceso extraordinario para ver los partidos. Así pues, una vez escogido el anterior pase se pueden añadir mejoras con hasta cinco modalidades: Pitchside Lounge, VIP, Trophy Lounge, que brinda una hospitalidad empresarial con gastronomía de primer nivel entre otras cosas, Champions Club y FIFA Pavilion, una exclusiva sala ubicado a las puertas del estadio en la que vivir una experiencia previa y posterior al partido y que incluye acceso prioritario a las butacas.

Es importante adquirir tanto las entradas, como estos paquetes experienciales por vías oficiales para que tengan validez. A lo largo de los próximos meses se presentarán nuevas y atractivas opciones para organizar una escapada futbolera de auténtico lujo.