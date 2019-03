Afterwork Summum: un viaje a la primavera con los mejores planes y novedades

Nueva York sin salir de Madrid

Uno de los cupcakes de Magnolia Bakery

Los cupcakes de Sexo en Nueva York llegan a Madrid

¿Dónde? Seagram´s NY Hotel Hotel Inglés Calle de Echegaray, 8 28014 - Madrid 913 60 00 01

Del 22 de marzo al 14 de abril, Seagram´s NY Hotel llega al Gran Hotel Inglés para alojar las experiencias más transgresoras de la Gran Manzana. Entre sus múltiples actividades, acogerá la pop ip de Magnolia Bakery, la mítica pastelería que aparece en la serie Sexo en Nueva York, en la que sus visitantes podrán sentirse como la propia Carrie Bradshaw saboreando uno de sus deliciosos cupcakes.

El pop up recreará visualmente la icónica tienda neoyorquina y además traerá algunas de las elaboraciones favoritas de sus fans como su famoso banaba pudding. Todo ello, preparado y servido por el equipo de Magnolia, una experiencia que te sumergirá en un auténtico escenario de serie. De lunes a domingo de 10 a 20h.

Un menú viajero

El menú viajero de Etxanobe y Grupo Arzábal

‘Bravas vs. Pil pil’

Siguiendo con el espíritu viajero, os proponemos el viaje de ida y vuelta conexión Bilbao – Madrid deLa Despensa de Etxanobe y Grupo Arzábal. Una singular pareja de hecho que viaja para ofrecer un menú auténtico y vizcaíno de la mano de Fernando Canales y Mikel Población y un menú madrileñoy castizo por Álvaro Castellanos e Iván Morales.

Los chefs intercambian "casas", sólo dos fechas para marcar en el calendario, primero Arzábal Retiro viaja a Bilbao el 2 de abril con su menú castizo madrileño que podrá disfrutarse en La Despensa de Etxanobe con productos como mar y montaña de ahumados caseros, patatas a la importancia con cigalitas, raya a la mantequilla negra o las archiconocidas croquetas de Arzábal.

Tras este primer billete de ida, a la semana siguiente, la vuelta es el 9 del abril en Madrid, La Despensa de Etxanobe lleva su menú vizcaíno con el que el comensal disfrutará de algunos platos como la emblemática Lasaña fría de anchoas, el Ajoblanco de trufa con espárragos y gambas o la costilla Euskal Txerri.

El menú ‘Bravas vs. Pil pil’ es una divertida apuesta para acercar lo mejor de cada casa a dos ciudades potentes en gastronomía como son Madrid y Bilbao. Una oportunidad única para la que ya se puede reservar mesa, por un precio de 55€.

Un viaje con conciencia

Modelo en gris de la colección Samsonite S’Cure ECO

Samsonite S´Cure ECO

Si ya te hemos dado motivos suficientes para que te dispongas a emprender el viaje no puede faltar en tu plan una maleta que te lo facilite y haga más cómoda la experiencia y si además está hecha a base de materiales reciclados no tenemos excusa para resistirnos.

Hablamos de uno de los últimos lanzamientos de Samsonite, S’Cure ECO, una colección de maletas realizadas a partir de propileno circular creado a partir de desechos de los consumidores de la marca.

La edición “Green Grey” de la maleta S’Cure ECO es el primer equipaje del planeta que da un nuevo uso a los desechos plásticos reciclados por los consumidores. De esta manera el plástico se vuelve a usar, haciendo que un material tan valioso se convierta en un producto funcional de alta calidad, en lugar de ser descartado.

Precio: desde 195 euros.

Un gran compañero en el camino

Nuevos Airpods con carga inalámbrica

No hay viaje que no se amenice con la mejor música, ni canción que no nos recuerde a un lugar, a un momento o a una gran experiencia vivida en algún lugar.

Apple ha mejorado sus AirPods, los auriculares inalámbricos más populares del mundo, un gadget infalible para disfrutar aún más de cualquier viaje que se precie. Entre las mejores de los famosos auriculares sin cables está el nuevo chip H1 que mejora el rendimiento, agiliza la conexión, aumenta el tiempo de conversación y ofrece toda la comodidad de usar “Oye Siri” en modo manos libres. Además, los nuevos AirPods incluyen el estuche de carga estándar o uno de carga inalámbrica que permite cargarlos tanto dentro como fuera de casa, ambos permiten una carga que proporcionará más de 24 horas de uso en total.

El perfecto compañero para cualquier destino, que ya puedes conseguir en la tienda online de la marca y que llegarán a las tiendas físicas en las próximas semanas.

Precio: con el estuche de carga estándar 179€/ con estuche de carga inalámbrica 229€.

Joyería emocional

Pendientes Way Out de Papiroga (precio: 85€) - © D.R.

¿Dónde? ICON Hotels by Petit Palace Calle Serrano, 46 28001 - Madrid 914 31 30 60

Ya lo dice el refrán: "La primavera la sangre altera", suben las temperaturas, aumentan las horas de luz y nos sentimos con más ganas de salir y divertirnos. Toda una revolución emocional. Desde la firma de joyería Papiroga, nos proponen mejorar aún más ese estado emocional con un taller de joyería en el que los asistentes se convertirán en dieñadores de joya por un día.

Resulta indiscutible que una joya tiene el poder de elevar cualquier estilismo y, precisamente por ello, conviene garantizarles su protagonismo. De la mano de ICON Hotels by Petit Palace, han creado un taller que se celebrará en ICON Embassy en el que dar con la pieza que además de complemento, cambiará tu estado de ánimo y otorgará un extra de originalidad a tus estilismos.

El próximo 26 de marzo, los asistentes al taller tendrán la oportunidad de crear su propia joya a medida. Una ocasión en la que descubrirse a uno mismo y dar con ese detalle que te describe y realza tu estado de ánimo.

Tendencia coctelera

Cóctel Arnaud con ginebra Sipsmith - © D.R.

Jared Bown, uno de los fundadores de Sipsmith durante la presentación de los cócteles en Madrid

De la mano de Jared Bown, uno de los fundadores de la marca de ginebra premium Sipsmith, la marca presenta en Madrid los Hot Gin Cocktails, mezclas elaboradas en caliente, perfectas para disfrutar de la ginebra de una forma diferente en alguna de las fantásticas terrazas de la capital, con algunas de las tendencias cocteleras que ya triunfan en ciudades como Londres o Berlín.

Un viaje de sensaciones a diferentes grados. Elaboraciones muy exclusivas cuyo óptimo resultado se debe a la calidad de una ginebra como esta, elaborada atendiendo al más mínimo detalle en el proceso de producción. Durante el mes de marzo, se podrán disfrutar estas creaciones en algunas de las mejores coctelerías de Madrid:

- 1862 Dry Bar (Calle Pez, 27)

- Miranda (Calle de las Huertas, 29)

- Catarsis (Calle de Ponzano, 14)

¡Un viaje coctelero que merece la pena experimentar!

La hora de la primavera

Modelo de la colección La Tétragone de Cluse con correa verde (precio: 89,95€) - © D.R.

Ese momento en el que el campo florece y nos devuelve su luz. Con el cambio de estación, es tiempo de ser intrépidos y actuar con atrevimiento. Y algo así es lo que pretende la nueva colección de Cluse para la primavera/ verano de 2019.

Nuevas formas, diseños atrevidos y nuevos materiales que nos traen una colección que invita a adentrarse en la naturaleza. Uno de nuestras favoritas es su nueva línea de La Tétragone: correas de cuero con estampado de cocodrilo, disponible en una variedad de tonos tierra, o malla de oro. Presentando cajas cuadradas con diversas combinaciones de colos y posibilidades.

Precio: desde 89,95€.

Una pieza de arte útil

Luciano Galán y Daniel Maldonado de The Exvotos

Para poner tus flores de primavera o para servir ese tinto de verano que ya empieza a apetecer. Realizada en terracota esmaltada sobre baño, siguiendo las técnicas de la cerámica tradicional trianera, la firma de The Exvotos ha lanzado una jarra para conmemorar el 70 aniversario de La Casera, una pieza original que invita a celebrar la primavera.

Jarra de The Exvotos para conmemorar el 70 aniversario de La Casera

The Exvotos es el proyecto común de los sevillanos Luciano Galán y Daniel Maldonado, dos artistas multidisciplinares que con su obra de escultura y pintura buscan recuperar y dignificar el oficio de ceramista, así como ofrecer piezas de "arte útil", esto es, al servicio de la funcionalidad y de la decoración.

En este contexto, la jarra se presenta como una enseña de la manera de ser y de vivir del consumidor español, de su afán por compartir y por juntarse a la mesa, y como el nuevo complemento indispensable del tinto de verano. Se encuentra a la venta en el estudio-taller de The Exvotos en el sevillano barrio de La Macarena y, en Madrid, en la floristería de Sally Hambleton.

Precio: 100 euros.

No olvides proteger tu piel

Protector Solar Facial Anti-Edad en Crema SPF 30 de Clinique

La protección solar es ya un indispensable en nuestro día a día. Con los cambios de estación y en especial en Primavera y Verano, los días son más largos, pasamos más tiempo al aire libre, hacemos más deporte y por tanto las horas de exposición al sol también aumentan. Esto hace que debamos proteger especialmente nuestra piel.

Será importante en esta cuestión elegir un producto eficaz y que se adapte a tus necesidades. Clinique fue pionera en sus orígenes en recomendar protegernos frente a los rayos del sol como un paso fundamental en la rutina diaria de cuidados. A día de hoy cuenta con una amplia gama de protección en la que seguro encuentras la que mejor se adapte a tu piel.

Un básico imprescindibe será el Protector Solar Facial Anti-Edad en Crema SPF 30. Ideal para todo tipo de pieles, cuenta con una innovadora mezcla de filtros minerales y tradicionales junto a la tecnología SolarSmart+ que protegen la piel de los efectos de los rayos UVA/UVB y previenen la aparición de líneas y arrugas causadas por el sol.

Precio: 30 euros.

Nueva apertura

Interior de la nueva boutique de Chaumet en Madrid

¿Dónde? Boutique Chaumet Calle José Ortega y Gasset 28006 - Madrid

La exclusiva casa de joyas parisina Chaumet se intala en la capital con el que es su primer escaparate de alta joyería en España, en el que poder encontrar todas las creaciones joyeras y relojeras de la firma.

Ubicada en la milla de oro madrileña, concretamente en el número 13 de la calle José Ortega y Gasset, esta nueva boutique representa la nueva decoración acogedora, serena y refinada de las tiendas de la Maison.

Joyero parisino desde 1780, Chaumet pronto se convirtió en el proveedor oficial de la emperatriz Josefina. Desde entonces, la historia de la casa se fusiona directamente con la historia de Francia. Su experiencia en Alta Joyería se ha transmitido de generación en generación durante casi 240 años. Creadas en el corazón de la Place Vendôme, tiaras, piezas de joyería y relojes excepcionales reflejan este virtuosismo y dan testimonio de una elegancia de gracia y carácter a través de colecciones icónicas.

Una nueva visita obligada si pasas por la capital.