Afterwork Summum: Siete planes de lujo para aprovechar el Black Friday 2018

Un menú de temporada

Hongo a la bordelesa con atún de Apicius - © D.R.

¿Dónde? Apicius Calle Eolo, 7 46021 - Valencia 963 93 63 01 Precio: Media de 54€

Trompetilla negra, angula de monte y setas de cardo son sólo algunas de las setas que podemos disfrutar con la llegada del otoño en Apicius, uno de los referente gastronómico en la ciudad de Valencia.

Su chef, Enrique Medina, vuelve a demostrar así su pasión por el producto nacional y de temporada con un menú monográfico en torno a las setas silvestres de otoño, que se cuelan incluso en el postre.

Por un precio de 54 € por persona, el menú estará compuesto por snacks, tres entrantes, un mar y montaña y un postre que irán variando en función de la recolección del día. La opción ideal para reponernos de un fin de semana de compras y aglomeraciones.

Un tratamiento de Spa

Los beneficios del agua para cuerpo y mente

Disfrutar en pareja o en solitario de unos minutos de desconexión te ayudan a reconectar y afrontar lo que viene desde otra perspectiva. Desde hace miles de años, los innumerables beneficios del agua son reconocidos por diversas culturas y civilizaciones. En Caroli Health Club proponen una amplia gama de tratamientos y experiencias con los que disfrutar de dichos beneficios. Un ambiente elegante y minimalista, en el que el agua es el elemento fundamental para una jornada detox del ritmo frenético de la vida moderna.

Tratamientos personalizados, jacuzzi, baño turco, sauna, duchas aromáticas y otras muchas opciones que durante este fin de semana podrán reservase por el Black Friday además con descuentos de hasta el 60% y disfrutarse hasta el 07 de diciembre de 2019.

Escapada a una fortaleza

Fortaleza do Guincho

¿Dónde? Fortaleza Do Guincho R. Figueira do Guincho 2750-642, Cascais (Portugal) +351 21 487 0491 Precio: Desde 150€

Allá por el siglo XVII se construía la fortaleza militar do Guincho junto al faro del Cabo de la Roca, el punto más occidental del continente europeo. Un lugar que podrían haber ocupado príncipes y princesas pero que sirvió de parapeto a soldados antes de convertirse, en 1998, en el Relais & Châteaux que es hoy. Un lugar de cuento en el que parece haberse parado el tiempo ya que conserva su estructura original, sus muros de piedra, sus torreones, sus arcos apuntados, los techos abovedados y su ubicación con las mejores vistas al Atlántico.

Hoy cumple 20 años siendo estandarte del lujo más esencial para los viajeros más exigentes y también para gourmets. Desde su apertura, su comedor (que cuenta con una estrella Michelin) ha sido un referente de la alta cocina portuguesa, pionero en llevar al país las tendencias culinarias de otras partes del mundo y escuela de algunos de los mejores chefs de Portugal.

Un tratamiento de 24 quilates

Tratamientos con oro

¿Dónde? Slow Life House Calle Salustiano Olózaga, 11 28001 - Madrid 912 77 20 04 Precio: Desde 100€

Tanto en el ámbito de la joyería como en el estético, el oro es el metal precioso más codiciado. Coloidal, en láminas, rosa, amarillo, de 24 o 18 quilates o reducido a nanopartícular, el oro destaca por su poder regenerador. No es de extrañar qeu alguos de los tratamientos anti edad más novedosos lo incluyan.

Existe una amplia oferta de tratamientos en los que el oro es el gran protagonista. En Slow Life House nos proponen el 'Facial 24K a la esencia de oro', un protocolo efecto botox-like con esencia de oro de 24 quilates y Cryo-Sticks. El poder del metal más el frío ultradirigido tienen un excepcional poder reafirmante, alisante y drenante, que aportan a la piel un extra de luminosodad.

El tratamiento tiene una duración de 90 minutos y un precio de 100 euros/ sesión. Además, durante el Black Friday ofrecen varios descuentos del 15% y el 20% en distintos tratamientos que puedes reservar ya y disfrutar hasta enero.

Una exposición de Alta Costura

Christian Dior rodeado de modelos en una de las imágenes de la exposición - © D.R.

La retrospectiva de Dior se instala en Estados Unidos para celebrar el 70 aniversario de la Maison Dior con una muestra bautizada como 'Dior: From Paris to the World' que puede visitarse hasta el 23 de marzo de 2019 en el Museo de Arte de Denver.

¿Dónde? Museo de Arte de Denver Dior: From Paris to the World 100 W 14th Ave Pkwy, Denver, CO 80204 (EEUU) +1 720-865-5000

"Como diseñador parisino, necesitaba ser consciente de que no solo las mujeres francesas me necesitaran, sino todas las mujeres elegantes del mundo", dijo Christian Dior. Y se puso manos a la obra.

Ahora, 70 años después la exposición hace un recorrido por toda esa trayectoria con una muestra compuesta por 202 creaciones del diseñador francés, entre las que se encuentran ocho piezas que pertenecen a Hamish Bowles, un coleccionista de prendas de Alta Costura.

La exposiciónha sido concebida por Shohei Shigematsu. La muestra, cuya curadora es Florence Müller, discurre por dos de las galerías del Museo de Arte de Denver, ofreciendo una nueva visión del legado que Maison Dior ha dejado en la moda y su relación con el mundo global.

Un maridaje

Edición limitada brandy Carlos I 1520

Tampoco puede faltar el perfecto maridaje. Esta semana os proponemos una opción que auna modernidad y tradición, todo un homenaje para los sentidos.

Se trata de la edición limitada Carlos I 1520 de la que saldrán a la venta 4.281 botellas a nivel global, un brandy que rinde homenaje a la coronación de Carlos I como Rey de España y Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico.

Creada artesanalmente por el Maestro Mezclador Ignacio Lozano, se trata de un brandy único que resalta el espíritu innovador de Osborne y Carlos I. Un producto en el que se concentra el ‘savoir faire’ de esta casa experta en la elaboración de este caldo. El resultado, un Brandy de Jerez Solera Gran Reserva elegante y delicado con una gran intensidad de aromas a maderas nobles viejas y unas finas notas especiadas. Toda una complejidad de sabores inigualables.

Precio: 92 euros.

Una maleta de lujo

Malesa Samsonite con cristales de Swarovski (CPV) - © D.R.

La escapada perfecta necesita la maleta perfecta. Un modelo con un diseño exclusivo y elegante que se convierta en el accesorio ideal para acompañarte en tus viajes.

Samsonite ha lanzado una edición limitada con cristales de Swarovski, una colección que se presenta con un elegante estampado en forma de mapa mundi. La gama completa incluye cuatro piezas, un neceser, otro neceser más pequeño para productos de belleza, una bolsa Duffle 45 y un spinner de cabina 55 expandible. Esta coleccións e centra en el turismo de lujo mezclando comodidad a la hora de hacer el equipaje con un genuino toque de artesanía en cuero.

Además, durante el Black Friday, Samsonite aplicará hasta un 50% de descuento en algunos de sus productos.