Pedro Sánchez expone al comercio y la tecnología de España a sanciones de EE.UU. por el contrato a Huawei

El Capitolio insta al Departamento de Comercio a investigar la adjudicación de escuchas judiciales a la empresa china, con riesgo de vetos a compañías españolas y restricciones en el intercambio de inteligencia

Más allá de necesidades tecnológicas: Europa, molesta por la relación con la empresa china

Howard Lutnick, secretario de Comercio de la administración Trump
Howard Lutnick, secretario de Comercio de la administración Trump EFE
David Alandete

Corresponsal en Washington

El Gobierno de España y la empresa china Huawei se han convertido en el centro de una nueva investigación en Washington. El Capitolio ha impulsado esta iniciativa y el Departamento de Comercio ya la ha recibido para iniciar su tramitación. El objetivo es ... examinar cómo la decisión del Gobierno español de adjudicar a Huawei la gestión de datos sensibles compromete la seguridad digital y las telecomunicaciones, y hasta qué punto este tipo de medidas en Europa restringen el comercio digital de Estados Unidos y generan incertidumbre para sus empresas y trabajadores con intereses trasatlánticos.

