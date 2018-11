Afterwork Summum: Cinco cosas que debes saber para empezar un noviembre de lujo

Misterio, ginebra y lujo en Madrid

Hay historias que merecen ser contadas y la que está detrás del ginNº3 London Dry Gines una de ellas. El próximo 8 de noviembre tendrá lugar en Madrid un original evento en el que los asistentes viajarán en el tiempo para adentrarse en los más de 300 años de historia de Berry Bros & Rudd., el legendario comerciante de vinos y espirituosos londinense propietario de esta ginebra Premium.

Trescientos años de historia a los que nos les falta detalle y cuya recreación de estos históricos contubernios junto con algunas sorpresas más serán el eje central de un original espectáculo.

Durante una velada muy exclusiva en el madrileño Club Argo, un misterio y un llave; los asistentes, quienes podrán ganar una invitación exclusiva para asistir al evento con un acompañante a través de la página de Facebook de la marca, jugarán un papel muy destacado en esta experiencia inmersiva puesto que serán parte de un intrigante misterio que tendrán que resolver durante la velada.

¿Te apuntas a una velada de misterio, ginebra y lujo?

Hora de cuidar tus manos

Con la llegada del frio a nuestras vidas, la piel es una de las principales perjudicadas por los agentes externos. La cara suele ser nuestro foco principal a la hora de aplicar protección e hidratación, y a menudo nos olvidamos de cuidar las manos, una de las zonas del cuerpo en las que primero comienzan a notarse los signos de la edad.

Mimarlas y cuidarlas será primordial y para ello os traemos un tratamiento de lujo que además de proteger la piel de la extrema deshidratación producida por el frío, el viento y el sol, nos protegerá frente a los radicales libres y hará que nuestras manos recuperen la firmeza y elasticidad.

Se trata de Cellular Hand Cream, un tratamiento muy hidratante de la firma de alta cosmética La Prairie, que además ofrece una exfoliación suave para proporcionar a la piel una renovada suavidad, reducir las manchas producidas por la edad y mejorar la firmeza y la elasticidad.

Su acción procede de una mezcla de extractos marinos ricos en algas y minerales, así como de un complejo hidratante para nutrir la piel y reforzar la barrera de hidratación.

Precio: 103 euros.

Colección cápsula de éxito a la vista

Pharrell Williamns, amigo desde hace tiempo de la Maison Chanel y de Karl Lagerfeld, vuelve a colaborar con la firma, en esta ocasión para lanzar una colección cápsula de Prêt-à-Porter y accesorios para la temporada Primavera-Verano 2019.

El rapero ha colaborado en varias ocasiones con el diseñador. Primero participó en el cortometraje Reincarnation realizado por Karl Lagerfeld para Chanel en 2014, compuso la música original, CC The World, y fue la imagen de la colección de los Métiers d'art París-Salzburgo 2014/15 para la campaña publicitaria fotografiada por el creador.

Se desconocen más detalles de la colaboración, de la que tendremos que esperar hasta el 29 de marzo de 2019 para que vea la luz en Seúl, Corea del Sur, con motivo de la apertura de la nueva boutique y a partir del 4 de abril en algunas boutiques del resto del mundo.

La hora del arte

Si casi una semana después del cambio de hora de invierno, aún no te has acostumbrado a los nuevos ritmos, te traemos un motivo por el que seguro no vas a querer dejar de mirar tu reloj.

Tras su colaboración con el Rijksmuseum a principios de año, Swatch se dirige ahora al siguiente destino: el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. En esta ocasión, tres obras maestras de su prestigiosa colección han sido las elegidas como punto de partida para una inesperada reinterpretación contemporánea que, sin perder de vista el original, se lanza a conquistar las muñecas de amantes del arte de todo el mundo.

Tres modelos basados en tres obras de arte que se convierten en un accesorio original y con mucha personalidad y que además puede adquirirse en la tienda del Museo o en la propia web de la marca.

Precio: desde 80 euros.

Auténtica pizza napolitana en Madrid

El otoño ha traído al madrileño barrio de Malasaña un acontecimiento que cambiará su panorama gastronómico. La familia Grosso Napoletano se estrena en la calle del Pez, 11 con su local más canalla y urbano. Un nuevo espacio que viene a certificar el enorme éxito de grupo hostelero, cosechado durante este último año y medio de vida, que cuenta ya con cuatro locales en la capital.

¿Dónde? Grosso Napoletano Calle del Pez, 11 Madrid (+34) 912 919 333

Así, sus deliciosas pizzas de masa elástica con harina de fuerza italiana, bordes gruesos y esponjosos, son también en su recién estrenado local de Malasaña, las protagonistas indiscutibles. Los ingredientes para su elaboración son frescos e importados desde Nápoles como la burrata, la mozzarella di búfala campana DOP, el prosciutto, el salame picante napoletano, la base de tomate San Marzano o la fior di latte.

Imprescindibles son sus pizzas míticas Margheritas o Diávola o Leone, aunque la más popular de todas es la Grosso, elaborada a base de mozzarella, tomate San Marzano, rúcula, prosciutto di Parma, lascas de parmesano y tomate cherry.

Este nuevo restaurante, cuyo interiorismo, al igual que en los anteriores, ha sido diseñado por Blume Estudio, cuenta como novedad con un horno de leña que ha sido construido por artesanos napolitanos en el mismo local.