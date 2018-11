El tercer mejor restaurante del mundo se instala en Madrid

El chef argentino Mauro Colagreco, tercero en la lista de los World’s 50 Best Restaurants en 2018 y dos estrellas Michelín, traslada su cocina y el equipo de su restaurante Mirazur de la Costa Azul francesa al hotel NH Collection Eurobuilding de Madrid, en el marco de la 4ª edición de In Residence: Mirazur In Residence.

Mauro Colagreco ha sabido encontrar un estilo que le es propio en la interpretación de los productos y en el contraste de los sabores. Con el bagaje de su herencia cultural ítalo-argentina y de los chefs con los cuales se ha formado, su inspiración, sigue su intuición y la cultura local a ambos lados de la frontera.

Ensalada de setas, consomé gelatinoso de rabo y yuzu -

El mejor restaurante de Francia

El chef argentino Mauro Colagreco - © Matteo Carassale

Su restaurante Mirazur (Francia) es poseedor de dos estrellas Michelin desde 2012 y ocupa el tercer lugar de los World’s 50 Best Restaurants en 2018, convirtiéndose en el mejor restaurante francés del mundo.

Durante tres semanas, del 12 de noviembre y hasta el próximo 02 de diciembre, todo aquel que lo desee podrá disfrutar de la experiencia gastronómica del prestigioso chef con un menú especial llamado Raíces que estará compuesto por algunos de sus platos más representativos.

Los comensales que lo deseen podrán disfrutarlo de martes a sábado y en horario de cenas. El menú respeta el mismo precio que en Mirazur, 210 euros sin maridaje (300 euros con maridaje) y las reservas se pueden hacer online.

Raíces: naturaleza en estado puro

¿Dónde? Mirazur In Residente NH Eurobuilding Collection Calle Padre Damián, 23. (Madrid) Del 12 de noviembre al 02 de diciembre 2018 Precio: 210 € sin maridaje (300 € con maridaje)€

Con un menú especial de otoño, el chef argentino trae hasta Madrid su cocina de mercado y de frontera, y su estilo marcado por la interpretación de los productos y el contraste de los sabores.

El menú comienza con una serie de tapas en las que la calabaza, la patata y la trufa se combinan con productos de temporada como setas, aves y caza. Junto a ello, las verduras son también grandes protagonistas, como el cardo, remolacha, topinambur, cebolla o chirivía, todas ellas con crecimiento bajo tierra. También los pescados como el bacalao o la anguila están presentes en la propuesta del chef, recordando sin duda la ubicación del restaurante en la localidad francesa de Menton frente al mar.

Y como broche final, los postres en los que se emplean hierbas aromáticas como el romero y la miel de acacia, junto con la trufa blanca y las castañas, siempre en claro recuerdo al bosque que trata de evocar en toda su propuesta.

El menú termina con unas mignardises elaboradas con ingredientes de la tierra como la chirivía o el apionabo. Sin duda, todo un homenaje a la naturaleza.

#InResidence

Esta nueva edición de #InResidence hace de nuevo de Madrid un punto de encuentro para los amantes de la alta gastronomía, tras el éxito de las anteriores ediciones. Un espacio temporal de Alta Cocina que ya celebra su cuarta edición en el NH Collection Eurobuiding de Madrid. La pop up gastronómica amplía así un año más la oferta gourmet de primer nivel de Madrid, haciendo de la capital un destino aún más imprescindible para cualquier “foodie”, no sólo en España, sino en toda Europa.