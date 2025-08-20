Pedro Ruiz se pone serio y lanza un aviso de lo que puede pasar en España si desaparece el dinero en efectivo: «Hay que insistir»

El dinero en efectivo es el medio de intercambio más utilizado por la sociedades para realizar transacciones comerciales. Y es que, en la actualidad, representa un símbolo tangible de valor y confianza entre las personas e instituciones.

A día de hoy, las monedas y billetes siguen muy presentes y tienen un papel fundamental en la economía española. Sin embargo, el avance de los método de pago digitales como las tarjetas de crédito, las transferencias bancarias o el bizum han provocado una caída de su uso. Esto ha generado un enorme debate.

Lo cierto es que algunos expertos del sector financiero no ven con buenos ojos el fin del dinero físico por las graves consecuencias que puede tener en nuestro país.

Pedro Ruiz también apoya este punto de vista y ha compartido su opinión sobre este tema en varias ocasiones. En una de sus últimas publicaciones de X, el popular humorista se ha puesto serio y ha lanzado un aviso de lo que puede pasar si desaparece el efectivo en España.

Pedro Ruiz, muy claro sobre lo que puede ocurrir si desaparece el dinero en efectivo en España

Pedro Ruiz ha hablado una vez más sobre el dinero en efectivo y lo que puede suceder en España si este desaparece. El presentador de televisión se ha puesto serio. «Ya sé que me pongo pesado con esto, pero hay que insistir», ha escrito.

En este sentido, el humorista ha lanzado un aviso a la población. «Han sancionado a varios comercios por no aceptar pagos en metálico», comenta.

Han sancionado a varios comercios por no aceptar pagos en metálico. Ya sé que me pongo pesado con esto, pero hay que insistir: el metálico es el último reducto de libertad que nos queda. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) August 20, 2025

Para Ruiz, el fin de este método puede ser un grave problema. «El metálico es el último reducto de libertad que nos queda», sentencia.