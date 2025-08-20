Cuándo se cobran las pensiones en agosto: fecha en Caixabank, Santander, ING, BBVA y resto de bancos

Al igual que al cierre de cada mes los trabajadores reciben sus nóminas, los pensionistas también esperan con atención el abono de sus prestaciones. Según los datos más recientes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2025 más de 10,3 millones depensiones contributivas se han abonado, con una importante revalorización anual del 2,8%.

Revalorización de las pensiones en 2025

El Gobierno aprobó que, desde el 1 de enero de 2025, las pensiones contributivas y del Régimen de Clases Pasivas subirían un 2,8%. Además, las pensiones mínimas elevarían su cuantía en torno al 6%, mientras que las no contributivas lo harían en un 9%. Según estimaciones del Gobierno, un pensionista que cobraba 1.441 € mensuales (media de jubilación en 2024) recibirá ahora unos 35-40 € más al mes, es decir, una subida anual cercana a los 600 €.

¿Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2025?

Oficialmente, la Seguridad Social realiza el pago a mes vencido el primer día hábil del mes, entre el 1 y el 4 de cada mes. No obstante, gracias al mecanismo de Cuenta Única Centralizada, muchos bancos adelantan el pago. En agosto de 2025 se espera que las pensiones estén disponibles entre el 21 y el 25 de agosto, dependiendo de la entidad.

Fecha de cobro de las pensiones en agosto, según la entidad Bankinter, EVO y Unicaja: jueves 21 de agosto

Santander: viernes 22 de agosto

CaixaBank: domingo 24 de agosto (día laborable aprovechado por el banco)

BBVA, ING, Abanca, Sabadell, Ibercaja, Kutxabank: lunes 25 de agosto

PiBank: lunes 1 de septiembre

Agosto, un mes crítico

Agosto es un mes de grandes gastos, por lo que disponer del dinero antes de inicios de septiembre resulta clave para muchos pensionistas. Por eso, los bancos adelantan los pagos como un servicio adicional al colectivo.

No obstante, si llegado el 4 de septiembre y no ha llegado el pago, es recomendable contactar con el banco. Si todo está bien y aún así no hay ingreso, se debe presentar una reclamación ante la Seguridad Social, bien sea en los CAISS o vía su Sede Electrónica.